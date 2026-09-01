Congo-Kinshasa: Opérations de la cartographie en cours d'opérationnalisation au pays

Le recensement est une nécessité pour permettre à la RDC de mieux connaitre sa population et de mieux planifier son développement, estime Henri Marie Kazadi, coordonnateur technique du Bureau central de recensement. Invité du magazine Parole aux auditeurs de ce mardi 1er septembre 2026, sur Radio Okapi, il estime que la question du développement n'attend pas.

Abordant le sujet relatif aux opérations de la cartographie en cours d'opérationnalisation, M. Kazadi a fait savoir qu'il recourt aux outils digitaux et à l'imagerie satellitaire. C'est ainsi qu'il appelle à l'adhésion de toutes les couches de la population; car, explique-t-il, l'adhésion de la population est un gage de la réussite des opérations du recensement. Celui-ci intervient 42 ans après le premier recensement organisé en 1984, à l'époque de l'ex-Zaire.

Des intervenants au cours de cette émission, présentée par Jean Marc Matwaki Mofelele, ont insisté sur la transparence du processus, la fiabilité des résultats et la sensibilisation à grande échelle de la population, afin de construire une vraie base des données démographiques de la population Congolaise.