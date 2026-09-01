Togo: L'art du transat tressé

Dans la banlieue nord-est de Lomé, à Adakpamé, Abib Issa exerce depuis une vingtaine d'années un métier artisanal peu commun : la fabrication de lits et de transats tressée de fils nylon.

Le principe de fabrication associe deux étapes bien distinctes. La structure métallique est d'abord confectionnée par des soudeurs, tandis que les fils nylon nécessaires au tressage sont achetés au marché. Une fois le support réalisé, l'artisan procède au tressage minutieux avec des couleurs et motifs variés selon les envies du client.

Du mobilier original et coloré, entre transat et couchage improvisé. Les prix oscillent entre 35 000 et 40 000 Fcfa.

Du mobilier très tendance en Europe que Abib Issa aimerait bien exporter.