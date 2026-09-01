Cote d'Ivoire: Prix Alassane Ouattara du Jeune Entrepreneur 2026 - 300 millions FCFA à décrocher avant le 5 septembre

Les jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans ont jusqu'au samedi 5 septembre 2026 pour déposer leur candidature à l'édition 2026 du Prix Alassane Ouattara du Jeune Entrepreneur Émergent. À la clé, 60 projets sélectionnés et une enveloppe globale de 300 millions de francs CFA.

Le compte à rebours est lancé pour les jeunes porteurs de projets à Abidjan. Depuis le lundi 31 août 2026, les candidatures sont ouvertes pour l'édition 2026 du Prix Alassane Ouattara du Jeune Entrepreneur Émergent. Les intéressés ont jusqu'au samedi 5 septembre, à 17 h, pour déposer leur dossier au Centre d'incubation du District autonome d'Abidjan, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble Le Signal, au Plateau.

Institué en 2014, ce prix s'inscrit dans les initiatives visant à favoriser l'insertion économique et l'entrepreneuriat des jeunes. L'édition 2026 a été officiellement lancée le 10 août dernier par le ministre, gouverneur du District autonome d'Abidjan, Cissé Ibrahima Bacongo.

60 projets retenus

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Le concours est ouvert aux Ivoiriens âgés de 18 à 40 ans, résidant à Abidjan, sans emploi salarié et porteurs d'un projet entrepreneurial jugé viable. Les projets peuvent relever de plusieurs domaines, notamment l'artisanat, l'agroalimentaire, la technologie ou encore les services.

La participation au concours est gratuite. À l'issue du processus de sélection, 60 projets seront retenus et bénéficieront d'une enveloppe globale de 300 millions de francs CFA.

Les dossiers seront examinés notamment au regard de l'innovation, de l'originalité, de la créativité et de la viabilité des projets. Leur capacité à générer de la valeur ajoutée et à créer des emplois figurera également parmi les critères d'appréciation.

Un accompagnement au-delà du financement

Le dispositif ne repose toutefois pas uniquement sur l'appui financier. Les lauréats bénéficieront également d'un accompagnement et d'un encadrement au sein du Centre d'incubation du District autonome d'Abidjan.

Cet accompagnement vise à renforcer leurs compétences, à mieux structurer leurs activités et à favoriser la concrétisation de leurs projets. Il doit également contribuer à leur consolidation et à leur pérennisation.

Dernier délai : 5 septembre

Les jeunes intéressés sont invités à se présenter au Centre d'incubation du District avant le samedi 5 septembre à 17 h, dernier délai. Ils devront se munir de leur carte nationale d'identité, de leur dossier de projet ainsi que de la fiche d'identification à télécharger sur le site du District autonome d'Abidjan.

Avec cette édition, le Prix Alassane Ouattara du Jeune Entrepreneur Émergent entend une nouvelle fois mettre l'accent sur l'initiative privée des jeunes et leur capacité à transformer des idées en activités économiques créatrices de valeur et d'emplois.