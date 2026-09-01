Cote d'Ivoire: Prix bord champ du kg du café et du cacao 2026-2027 - 1300 Fcfa et 1200 Fcfa

Le kg du café bord champ est fixé à 1300 Fcfa et 1200 Fcfa pour le cacao. C'est l'information donnée par le ministre de l'Agriculture, du développement durable et des Productions vivrières, Bruno Koné Nabagné, ce mardi 1er septembre 2026, au Parc des expositions sis Port-Bouët. C'était à l'occasion de l'ouverture de la 10e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat (Jncc) qui se tient du 1er au 3 septembre 2026, autour du thème : « Jeunesse et cacaoculture du futur ».

Avant l'annonce des différents prix, il a réaffirmé la volonté du gouvernement de moderniser la filière cacao et d'attirer davantage de jeunes vers la cacaoculture. Face aux défis climatiques, économiques et structurels, il a affirmé que le gouvernement entend faire du cacao un levier de création de richesse durable et de transformation locale.

La jeunesse est appelée à prendre toute sa place dans l'avenir de la première richesse agricole de la Côte d'Ivoire.

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Le ministre a souligné l'importance stratégique du cacao pour l'économie ivoirienne tout en rendant un vibrant hommage aux producteurs qui ont fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial de cacao. « Cette première place mondiale est avant tout celle de nos producteurs », a-t-il déclaré, saluant les efforts quotidiens de plus de 1,2 million de cacaoculteurs et des millions d'acteurs intervenant dans les différentes chaînes de valeur de la filière.

Une filière confrontée à de nombreux défis

Si le cacao demeure un pilier de l'économie nationale, le ministre Bruno Koné a, toutefois, dressé un constat lucide des difficultés auxquelles le secteur est confronté. Parmi celles-ci figurent les effets du changement climatique, le vieillissement des plantations, les maladies affectant les cacaoyers, notamment le swollen shoot, la dégradation des sols ainsi que l'orpaillage illégal qui menace les terres agricoles.

À ces contraintes s'ajoutent la faible mécanisation des exploitations, les difficultés d'accès au financement, particulièrement pour les jeunes producteurs, ainsi que les nouvelles exigences du marché international en matière de qualité, de durabilité et de traçabilité.

Mais selon Bruno Koné, le principal défi demeure celui du renouvellement des générations. « Pendant trop longtemps, l'agriculture a été perçue comme une activité pénible et peu valorisée. Nous devons changer cette perception afin de garantir l'avenir de notre agriculture », a-t-il insisté.

Le cacao au coeur du Plan national de développement

Face à ces enjeux, le ministre de l'Agriculture a fait savoir que le gouvernement entend poursuivre la modernisation du secteur agricole. Il a rappelé que l'agriculture occupe une place centrale dans le Plan national de développement 2026-2030 initié sous l'impulsion du président Alassane Ouattara.

Ce programme selon lui, vise notamment à moderniser les exploitations, améliorer les rendements, renforcer la sécurisation foncière et accroître les revenus des producteurs.

Dans la filière cacao, l'ambition affichée est également d'accélérer la transformation locale afin de créer davantage de valeur ajoutée en Côte d'Ivoire.

« Notre ambition ne doit plus être uniquement celle des volumes de production. Elle doit désormais être celle de la création de valeur », a affirmé Bruno Koné.

L'objectif à l'en croire, est de transformer davantage de cacao sur le territoire national en beurre, poudre, masse de cacao et chocolat destiné aux marchés internationaux.

Les leçons d'une campagne difficile

Le patron de l'Agriculture ivoirienne est également revenu sur les difficultés de commercialisation enregistrées au cours de la campagne écoulée. Une situation qu'il attribue principalement à la forte volatilité des cours mondiaux du cacao, marquée par un effondrement brutal des prix internationaux.

Selon lui, cette crise a affecté l'ensemble des acteurs de la filière, des producteurs aux transformateurs en passant par les coopératives, les institutions financières et le Conseil du Café-Cacao.

Par ailleurs, il a instruit que pour limiter les impacts de cette situation exceptionnelle, plusieurs mesures ont été mises en oeuvre par le gouvernement et le Conseil du Café-Cacao afin de faciliter l'écoulement des stocks et réduire les pertes subies par les producteurs.

Il a en outre salué l'esprit de responsabilité des différents acteurs qui ont permis à la filière de traverser cette période difficile.

La traçabilité renforcée

Parmi les innovations majeures annoncées pour la nouvelle campagne figure l'entrée en vigueur effective du Système national de traçabilité. Désormais, la carte du producteur devient obligatoire dans les opérations de commercialisation du cacao.

Cette réforme vise à l'en croire, à garantir que les revenus issus du prix officiel bénéficient directement aux producteurs tout en renforçant la transparence et la gouvernance de la filière.

Au terme de son intervention, le ministre a invité l'ensemble des acteurs à poursuivre leurs efforts pour bâtir une filière plus résiliente, durable et prospère. « Le cacao est un héritage. À nous de le rendre attractif pour les jeunes afin d'en assurer la pérennité », a-t-il conclu, appelant à l'union de tous pour construire le cacao ivoirien de demain.