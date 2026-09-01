Cote d'Ivoire: Sûreté portuaire - Le Port d'Abidjan renforce ses capacités avec les Garde-côtes américains

Du 31 août au 4 septembre 2026, une mission des Garde-côtes américains séjourne au Port autonome d'Abidjan pour renforcer les capacités en matière de sûreté portuaire et évaluer deux terminaux de la plateforme.

Le Port autonome d'Abidjan (PAA) entend consolider son dispositif de sûreté. Du 31 août au 4 septembre 2026, la plateforme portuaire accueille une mission des Garde-côtes américains, organisée en collaboration avec la Direction générale des Affaires maritimes (DGAM).

Cette mission s'inscrit dans le cadre du Programme international de sûreté portuaire du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Elle comprend notamment un séminaire consacré aux exercices de sûreté ainsi qu'une évaluation de deux installations majeures du Port d'Abidjan : Côte d'Ivoire Terminal et le Terminal polyvalent d'Abidjan.

Renforcer la résilience du port

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À l'ouverture des travaux, le colonel Coffi Yao Emmanuel, commandant du Port d'Abidjan, représentant le directeur général du PAA, Kassoum Traoré, a salué cette initiative. Selon lui, cette coopération contribue au renforcement de la sûreté et de la résilience de la plateforme portuaire.

Il a également insisté sur la nécessité d'une mobilisation coordonnée de l'ensemble des acteurs de la Communauté portuaire d'Abidjan. Une approche qui vise à garantir une meilleure anticipation des risques et une réponse plus efficace face aux éventuelles menaces susceptibles d'affecter les installations portuaires.

Cette démarche intervient dans le cadre de l'engagement du Port d'Abidjan à respecter les exigences du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS). Le port ivoirien se conforme à ce dispositif international depuis 2004.

La coopération ivoiro-américaine renforcée

Le colonel-major Julien Yao Kouassi, directeur général des Affaires maritimes, a, pour sa part, relevé l'importance stratégique de ces travaux. Il a estimé que le renforcement des capacités en matière de sûreté participe à l'amélioration de la fiabilité et de la compétitivité des ports ivoiriens.

Du côté américain, Matt Naylor, chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, a salué l'engagement des autorités ivoiriennes et du Port autonome d'Abidjan. Il a réaffirmé la volonté des États-Unis de poursuivre la coopération avec la Côte d'Ivoire à travers le partage d'expertise et le renforcement des capacités.

Une mobilisation de tous les acteurs

Présidant la cérémonie au nom du ministre des Transports, Amadou Koné, et du ministre délégué chargé des Affaires maritimes, Dr Célestin Doh Serey, le directeur de cabinet, Soro Benjamin, a appelé à renforcer la coopération et la coordination entre les différents acteurs du secteur.

L'objectif est de consolider durablement le dispositif national de sûreté maritime et portuaire. Au-delà de l'évaluation des installations, la mission américaine constitue ainsi une occasion de partager les expériences, d'identifier les éventuels points d'amélioration et de renforcer les mécanismes de prévention.

Pour le Port d'Abidjan, dont les activités jouent un rôle majeur dans les échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire, la sûreté demeure un enjeu stratégique. Le renforcement continu des capacités apparaît dès lors comme un levier essentiel pour préserver la sécurité des installations, la fluidité des opérations et la résilience de la plateforme portuaire.