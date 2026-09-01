Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2026 - Le gouvernement proroge les soldes jusqu'au 10 septembre pour soutenir les familles

Les familles ivoiriennes disposeront davantage de temps pour préparer la rentrée scolaire 2026. Dans un communiqué rendu public ce mardi 1er septembre 2026, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Ibrahim Kalil Konaté, a annoncé la prolongation de la période officielle des soldes jusqu'au 10 septembre.

Cette mesure intervient dans un contexte où de nombreux parents s'activent encore pour acquérir les fournitures et équipements nécessaires à la reprise des cours. Grâce à cette prolongation, les consommateurs pourront continuer à bénéficier de réductions sur une large gamme de produits indispensables à la rentrée scolaire.

Fournitures scolaires, vêtements, chaussures, sacs, matériels divers et autres articles figurent parmi les produits concernés. Le ministère estime que cette période supplémentaire permettra aux ménages de comparer les offres disponibles sur le marché et d'effectuer leurs achats en fonction de leurs moyens et des besoins réels des élèves.

Une invitation à la transparence commerciale

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Le ministre Ibrahim Kalil Konaté a également appelé les opérateurs économiques à maintenir leurs opérations promotionnelles dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Il a notamment insisté sur la nécessité d'assurer un affichage clair des prix et une information transparente afin de garantir la confiance des consommateurs.

« Les commerçants sont invités à poursuivre leurs opérations de soldes dans le respect des règles de transparence et de loyauté vis-à-vis de la clientèle », souligne le communiqué.

Des conseils aux consommateurs

À l'endroit des familles, le ministère recommande l'adoption de comportements d'achat responsables. Les consommateurs sont ainsi encouragés à comparer les prix, vérifier la réalité des réductions annoncées et privilégier les achats utiles pour les élèves.

Cette démarche vise à permettre aux ménages de mieux maîtriser leurs dépenses dans une période souvent marquée par une forte pression financière liée aux préparatifs de la rentrée.

Un soutien aux ménages avant la reprise des cours

À travers cette prolongation des soldes, le gouvernement, par l'entremise du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, entend accompagner les populations durant cette étape importante de l'année scolaire. L'objectif affiché est de contribuer à alléger les charges des familles et de leur offrir de meilleures conditions pour préparer la rentrée des élèves.

Avec neuf jours supplémentaires de promotion, les consommateurs disposent désormais d'un délai additionnel pour finaliser leurs achats et profiter des opportunités offertes par les commerçants à travers le pays.