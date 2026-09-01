Cote d'Ivoire: Koumassi - A deux semaines de la rentrée, 155 sinistrés dorment encore dans une école et lancent un cri de détresse

Trois mois (3 juin) après le déguerpissement du quartier Campement à Koumassi, 155 personnes, essentiellement des femmes et des enfants, vivent toujours dans l'enceinte de l'École primaire publique Bad 1. Chassées de leurs maisons et sans solution de relogement, elles occupent depuis les préaux et les abords des salles de classe. À l'approche de la rentrée scolaire (14 septembre), leur situation de relogement demeure plus incertaine que jamais.

Des salles de classe aux dortoirs de la misère

Là où les élèves devraient bientôt retrouver leurs cahiers et leurs enseignants, des matelas, des sacs entassés, des seaux, des habits accrochés sur les murs et la clôture de l'école et ustensiles de cuisine rappellent une autre réalité. Celle de familles entières qui n'ont plus de toit.

Ce, depuis le sombre matin du 3 juin dernier, date du déguerpissement du quartier Campement à Koumassi, l'École primaire publique Bad 1 est devenue le refuge de centaines de personnes arrachées de façon inattendue à leur quotidien.

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Ce jour-là, rappelle Adissa Koné, victime, les pelleteuses et bulldozers ont écrasé sans répit, réduisant en gravats maisons et petits commerces.

En quelques heures, des centaines de vies ont basculé.

A l'issue de cet inhumain d'un homme nommé Jacques Brou, près de 400 personnes avaient trouvé refuge dans les salles de classe de l"Epp Bad 1. Ce lundi 31 août, elles sont encore 155 à y vivre dans des conditions de grande précarité.

Un compte à rebours angoissant avant la rentrée scolaire

Dans moins de deux semaines, les élèves doivent reprendre le chemin de l'école. Mais pour les sinistrés, chaque jour qui passe rapproche une échéance qu'ils redoutent. « Notre coeur ne fait battre depuis le mois dernier où le directeur de l'école nous a informé que la rentrée c'est pour bientôt et que nous devons quitter l'école », a appuyé Adissa Koné.

« Bien avant, ils ont déjà été contraints de quitter les salles de classe que nous occupions pour nous installer sous les préaux, devant les bâtiments ou à même le sol dans la cour de l'école.

Pourtant, aucune solution durable ne leur ait proposée.

« Cela fait trois mois que nous sommes ici. Le directeur nous demande tous les jours de partir. Nous comprenons sa position, mais où allons-nous aller ? Nous n'avons pas de maison, nous n'avons pas d'argent et nous n'avons reçu aucune caution pour louer un logement », a confié dame Gaye Élodie, l'une des sinistrées presqu'en larmes avec un regard perdu vers les salles de classe derrière lesquelles des enfants jouaient encore.

« Nos enfants fréquentent cette école. Nous voulons partir, mais nous ne savons tout simplement pas où aller », a-t-elle ajouté dans une lamentation indescriptive.

Abandonnées à leur sort

Pour ces femmes et ces hommes, le sentiment d'être oubliés est omniprésent.

Malgré plusieurs démarches auprès des autorités locales, les réponses tardent à venir. « Nous sommes allés à la mairie plusieurs fois. On nous a toujours dit que notre situation serait examinée. Aujourd'hui encore, nous attendons », s'est aussi exprimé Djé Olodie, une autre sinistrée.

Il a informé qu'au fil des semaines, certains ont pu quitter l'école grâce à la générosité d'Ong ou de bienfaiteurs ayant financé leur caution locative.

« Mais nous qui restons ne disposent d'aucune ressource suffisante pour se reloger. Nous ne demandons pas qu'on nous construise une maison. Nous demandons seulement une caution pour pouvoir nous louer un logement. Dès que nous l'aurons, nous libérerons immédiatement l'école », a insisté Djé Élodie.

« Nous sommes devenues les prisonnières de notre propre détresse »

L'expression est forte. Mais c'est ainsi que Djé Elodie résume pourtant le quotidien de ces nombreuses femmes comme elle vivant sur le site.

Selon elle, à la tombée de la nuit, les difficultés deviennent encore plus visibles. Car, se laver, préserver son intimité ou simplement dormir en sécurité est devenu un véritable défi. « Nous sommes devenues les prisonnières de notre propre détresse », a-t-elle lâché. Avec autour d'elle, plusieurs femmes qui ont acquiescé.

Prenant la parole à la fois, toutes ensemble, elles ont raconté les longues heures qu'elles passent à attendre l'obscurité pour faire leur toilette avec des eaux parfois impropres utilisées pour se laver. A la clé, ce sont des infections qui se multiplient et une absence de prise en charge médicale.

« Nous avons du mal à nous laver correctement. Beaucoup d'entre nous souffrent de problèmes de santé. Aucun médecin ne vient nous consulter. Nous sommes livrées à nous-mêmes », a relaté une autre jeune femme appelé sur le site, Djénéba avec les doigts sous la robe en train de se gratter sa partie intime.

À ces difficultés sanitaires, s'ajoute la question de la nourriture.

« Certains jours, nous nous cotisons simplement pour trouver de quoi manger. Quand personne ne nous aide, nous faisons avec ce que nous avons », est revenu à la charge, Djé Elodie.

Une naissance au coeur de la précarité

Comme un symbole de la fragilité de la situation, une naissance est venue rappeler ces derniers jours l'urgence humanitaire que vivent les sinistrés.

Dans la nuit du 30 au 31 août, Sangaré Djénébou, 27 ans, installée devant une salle de classe de CE2, est prise de violentes contractions. L'alerte est donnée.

Transportée en urgence à la clinique Sainte Famille du quartier Sopim, la jeune femme est finalement conduite au bloc opératoire pour une césarienne. L'intervention s'est déroulée avec succès. Le nouveau-né est sain et sauf.

Mais derrière cette heureuse issue subsiste une réalité troublante. Quelques heures avant son accouchement, la future mère dormait encore sur un matelas de fortune dans l'enceinte de l'école.

Une image qui résume à elle seule la précarité dans laquelle vivent encore ces dizaines de familles.

Aussi des morts enregistrés pendant de ces trois mois

En plus des nombreuses difficultés auxquelles ces familles sont déjà confrontées, la mort n'a pas eu pitié pour aller leur arracher deux des leurs. Dans la nuit du 24 juillet, une jeune dame qui répond au prénom de Rita est décédée suite à une fausse couche. Après elle, ce fut le tour de la famille Kalilou de se voir arracher leur enfant, Drissa de 3 ans décédé après deux jours de maladie, selon les témoins.

La rentrée approche, l'angoisse grandit encore et encore !

À mesure que le calendrier scolaire avance, une autre inquiétude s'impose, celle de l'éducation des enfants.

« Comment acheter des fournitures scolaires lorsqu'on peine déjà à se nourrir ? Comment inscrire nos enfants lorsqu'on ne possède plus ni maison ni revenus stables ? », une interrogation d'une femme âgée que les autres femmes appellent Mamie qui a affirmé avoir en charge, trois enfants à scolariser.

Pour donc ces nombreuses mères, la rentrée scolaire ressemble davantage à une menace qu'à une promesse. « Ma fille devait entrer en grande section cette année. Aujourd'hui, je ne sais même pas si je pourrai payer son inscription », a confié Djé Elodie.

Autour d'elle, toutes redoutent que leurs enfants ne soient les premières victimes de cette crise sociale.

Quand tout un quartier disparaît en quelques heures

Derrière chaque famille se cache le traumatisme du déguerpissement.

Nombreux sont ceux qui peinent encore à accepter la disparition soudaine de leur cadre de vie.

La sinistrée, Djé Elodie est revenue sur cette épreuve avec émotion. « Nous avions entendu parler d'une opération concernant les zones proches de l'eau, mais nous n'avons jamais imaginé que nos maisons seraient détruites. Puis, un matin, les engins sont arrivés. Ils ont tout cassé », a-t-elle raconté avec les larmes aux yeux.

Familles éclatées, la douleur encore vive

« Quand j'ai vu notre maison tomber, j'ai perdu connaissance. J'ai fait une dépression. Toute ma vie était là. Tout a disparu sous mes yeux », a-t-elle expliqué, soulignant que depuis cette journée, elle survit grâce aux dons et à la solidarité.

Comme beaucoup d'autres femmes présentes sur le site, elle vit désormais séparée de son époux. « Mon mari dort ailleurs chez des proches. Il passe nous voir quand il peut. Nous sommes une famille éclatée par les circonstances. »

155 vies suspendues à une solution

Au sein de l'Epp BAD 1, personne ne conteste donc la nécessité de rendre l'école à ses élèves. Les sinistrés eux-mêmes reconnaissent que les cours doivent reprendre. Mais avant de partir, ils demandent une chose simple : un point de chute. Leur appel résonne comme un ultime cri de secours.

Car derrière les murs de cette école de Koumassi, ce ne sont pas seulement 155 occupants qui attendent une réponse. Ce sont 155 vies brisées qui cherchent désespérément une chance de recommencer.

Que disent les autorités locales ?

La mairie de Koumassi approchée, reste pour l'instant muette sur la question de demande d'aide pour un relogement ou d'une obtention de caution par la respectueuse phrase « On vous revient »

"Je veux aller à l'école"

« Je suis Aly Issa, élève en classe de CE2. Je lance un cri du coeur au gouvernement et à toutes les personnes de bonne volonté. Notre maison a été détruite et, depuis ce jour, ma famille et moi n'avons plus d'endroit où vivre. Mes parents sont pauvres et n'ont pas les moyens de nous reloger. Nous passons nos nuits à l'école, faute d'avoir un toit pour nous abriter", a lancé l'enfant de 10 ans.

Ajoutant que la rentrée scolaire approche et il est très inquiet. "Comme tous les enfants, je veux continuer à aller à l'école, à apprendre. Mais dans les conditions actuelles, cela devient très difficile. Je demande aux autorités de nous venir en aide. Ne nous laissez pas seuls face à cette situation. Je rêve simplement de retrouver une maison, de pouvoir dormir en sécurité auprès de mes parents et de reprendre sereinement le chemin de l'école.

Sans votre soutien, nous risquons de nous retrouver dans la rue et de voir notre avenir s'assombrir », a-t-il appuyé.