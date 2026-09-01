Cote d'Ivoire: 'Belakro Eco Vacances 2026' - Trois jours pour allier jeunesse, loisirs et écocitoyenneté

La première édition de « Belakro Eco Vacances » s'est déroulée du 27 au 29 août 2026, dans ce village du département de Béoumi. Une initiative qui a mêlé activités sportives et culturelles, jeux et sensibilisation à la protection de l'environnement.

Dans le cadre de la promotion de l'épanouissement de la jeunesse, du renforcement de la cohésion sociale et de la sensibilisation à la protection de l'environnement, la première édition de « Belakro Eco Vacances » s'est tenue du 27 au 29 août 2026 à Belakro, village situé dans le département de Béoumi.

Cette initiative est portée par Alla Mohayé Claude, fils du village et responsable de la structure A2dec, qui oeuvre en faveur du développement local à travers des actions d'éducation environnementale, d'éducation et de promotion de la culture.

Selon l'initiateur, cette activité avait pour ambition d'offrir aux enfants âgés de 7 à 13 ans ainsi qu'aux populations un cadre de détente, de divertissement et de partage, tout en mettant en avant les valeurs de citoyenneté, de solidarité, de responsabilité environnementale et de vivre-ensemble.

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Durant trois jours, la jeunesse et les populations de Belakro ont ainsi participé à diverses activités sportives, culturelles et récréatives. Des séances de sensibilisation à la protection de l'environnement ont également rythmé la manifestation, aux côtés de jeux-concours de Taloua klaman, de ballets et de compétitions de football.

Les lauréats des différentes compétitions ont été récompensés lors de la cérémonie de clôture, qui s'est déroulée sur l'esplanade du village.

Une initiative saluée

Représentant le président de la Mutuelle de développement de Belakro (Mudebel), le secrétaire général, Kouadio Alfred, a félicité et encouragé l'initiateur de cette première édition.

Il a souligné la capacité des activités ludiques et sportives à favoriser le rapprochement entre les jeunes et à renforcer les liens sociaux. À ses yeux, ces moments de partage ont également permis d'occuper sainement les plus jeunes durant les vacances scolaires.

Kouadio Alfred a, par ailleurs, exprimé la disponibilité de la Mudebel à accompagner le promoteur dans la pérennisation de cette initiative.

Un appel à la cohésion et à la paix

Pour sa part, le président du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire dans le département de Béoumi, M'bra Jules, a lancé un appel à la cohésion et à la paix, conditions, selon lui, nécessaires au développement du village.

Il a salué la tenue de cette première édition de « Belakro Eco Vacances », qu'il considère comme une étape importante dans la promotion d'activités saines, éducatives et récréatives au profit de la jeunesse pendant les vacances scolaires.

À travers cette première édition, les organisateurs entendent ainsi poser les bases d'un rendez-vous annuel associant loisirs, éducation, sport, culture et sensibilisation environnementale au bénéfice de la jeunesse de Belakro.