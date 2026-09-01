Cote d'Ivoire: Adjamé - La Fepad déploie un ambitieux programme social de 450 millions FCFA pour renforcer la cohésion communautaire

La Fondation Engagés Pour Adjamé (Fepad) franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur du développement local. À l'issue d'un séminaire tenu le dimanche 30 août 2026, à la salle des mariages de la mairie d'Adjamé, l'organisation a adopté son programme stratégique pour la période 2026-2028.

Doté d'une enveloppe globale de 450 millions de Fcfa, ce plan prévoit une série d'actions destinées à accompagner les populations et à contribuer à un développement harmonieux de la commune.

Au coeur de cette feuille de route figure la volonté de consolider la cohésion sociale dans une commune reconnue pour sa diversité culturelle et communautaire. Pour atteindre cet objectif, la Fepad envisage la création d'une plateforme permanente de dialogue et de concertation réunissant communautés, leaders religieux et autorités traditionnelles.

Cette initiative sera accompagnée d'activités de proximité dans les 19 quartiers de la commune. Des tournées d'écoute et de solidarité, des manifestations culturelles célébrant la diversité ainsi qu'une cérémonie annuelle de distinction des personnalités méritantes sont également annoncées.

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Une attention particulière aux populations vulnérables

La fondation entend également renforcer son action sociale à travers la mise en place d'un fonds d'urgence destiné à soutenir les personnes les plus fragiles. Les personnes âgées, les veuves, les orphelins et les personnes en situation de handicap devraient bénéficier d'une assistance adaptée à leurs besoins.

Dans cette perspective, un recensement des bénéficiaires sera réalisé dans les différents quartiers. Des distributions régulières de vivres et de produits de première nécessité ainsi qu'un dispositif communautaire d'accompagnement et d'écoute sont prévus afin d'apporter des réponses rapides aux situations de détresse.

L'éducation comme levier d'insertion

L'un des axes majeurs du programme concerne également l'éducation et la formation. La Fepad ambitionne de créer une École de la seconde chance assortie d'un centre d'alphabétisation destiné aux jeunes ayant quitté prématurément le système scolaire.

Les bénéficiaires pourront suivre des cours de remise à niveau ainsi que des formations pratiques dans des domaines générateurs de revenus tels que la couture, la coiffure ou encore la comptabilité simplifiée. Un accompagnement personnalisé est également annoncé afin de favoriser leur insertion socioprofessionnelle.

Parallèlement, la fondation prévoit d'octroyer des bourses d'excellence et des aides à la scolarité pour soutenir les élèves brillants et ceux confrontés à des difficultés financières.

Un accent sur la salubrité et le cadre de vie

La question de l'environnement urbain figure aussi parmi les priorités du programme triennal. À travers l'initiative « Adjamé Propre », des comités de jeunes volontaires seront mis en place dans les différents quartiers pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de salubrité.

Des opérations de nettoyage périodiques seront organisées, tandis qu'un concours annuel récompensera les quartiers les plus propres afin de susciter une saine émulation entre les populations.

Pour Solomann Abraham Sanogo, la démarche de la Fepad vise avant tout à accompagner les efforts des autorités publiques au plus près des réalités du terrain. « Notre ambition est d'agir aux côtés des populations et d'apporter des solutions concrètes aux préoccupations quotidiennes, tout en restant complémentaires de l'action des pouvoirs publics », a-t-il indiqué.

Le coordonnateur général a par ailleurs exprimé sa gratitude au député-maire d'Adjamé, Farikou Soumahoro, parrain de la fondation, pour son soutien à cette initiative citoyenne qui aspire à faire d'Adjamé une commune plus solidaire, plus attractive et davantage tournée vers le progrès.