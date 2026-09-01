Cote d'Ivoire: Numérique/IA - Le pays scelle un partenariat stratégique avec Mistral

Le ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique a annoncé, le 17 août 2026, la signature d'un partenariat stratégique avec Mistral, l'un des leaders européens de l'Intelligence artificielle. Selon le communiqué officiel, cette coopération "marque une avancée décisive dans la stratégie nationale en matière d'IA".

L'accord prévoit une mission d'audit de l'écosystème national ivoirien, incluant la "cartographie de l'écosystème national" et l'"évaluation des données et des infrastructures disponibles", avec pour objectif de prioriser les cas d'usage à fort impact dans l'administration publique, la santé, l'éducation et l'agriculture. Mistral s'appuie sur son partenariat avec Artefact Côte d'Ivoire pour ancrer l'étude dans les réalités locales.

Le ministère précise que la démarche vise à "accompagner l'émergence de projets pilotes rapidement déployables, plutôt que de multiplier les déclarations d'intention". Ce partenariat s'inscrit dans les 40 projets structurants de la Feuille de route numérique 2026-2028 et renforce le pilier Intelligence artificielle de cette stratégie, portée par le ministre Djibril Ouattara.

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Les premiers résultats de l'audit seront présentés lors de la conférence "IMPACT IA", prévue du 9 au 11 septembre 2026, à Abidjan, sous le haut patronage du Premier ministre Robert Beugré Mambé.