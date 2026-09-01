Cote d'Ivoire: Gbémazo/Promotion des cadres, développement local - Gratitude et prières pour le Président Ouattara

Dans une ambiance de piété, s'est tenue, dans le prolongement du Maouloud, ce 27 août, à Gbémazo, village du département de Séguéla, une cérémonie de reconnaissance au Chef de l'État pour la transformation du village à l'aune de nouvelles infrastructures de développement.

Le ciel a parlé à Gbémazo. La cérémonie de reconnaissance au Chef de l'État qui s'est déroulée, le 27 août, dans ce gros village du département de Séguéla, a été arrosée par une courte pluie froide. Loin de doucher les ardeurs, cette ondée était aux yeux des sages un signe clair de la bénédiction céleste de cette cérémonie de gratitude.

Elle s'est déroulée dans les jardins de la résidence de Bakary Sanogo, nommé le 30 juin par décret présidentiel à la tête de l'Autorité nationale de la presse (Anp). Cadres, chefs, patriarches, dignitaires religieux, femmes et jeunes se sont mobilisés. Tous voulaient prendre part à cette action commune de reconnaissance à l'endroit du Président Alassane Ouattara.

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Avant sa nomination en tant que président de l'Anp, Bakary Sanogo, journaliste de formation et expert en communication pour le développement, était Conseiller technique du ministre de la Communication, après avoir servi comme Conseiller spécial, Directeur de la communication de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Directeur du Centre d'information et de communication gouvernementale (Cicg).

« Le village tout entier est reconnaissant au Président de la République pour l'acte qu'il a posé en notre faveur. A présent, il faut faire en sorte de mériter cette confiance, montrer au Président qu'il ne s'est pas trompé en portant son choix sur notre modeste personne », a affirmé Bakary Sanogo.

Le président de la mutuelle Actions pour le développement de Gbémazo (Adg), le colonel de police à la retraite, Ibrahim Mékafing Sanogo, lui, a salué une attention plus globale du Chef de l'Etat à Gbémazo : « Le Président promeut régulièrement les compétences de la région et de notre village. C'est une marque d'affection que nous voulons lui rendre aujourd'hui ».

La reconnaissance, un acte divin

Empreinte d'humanité et d'une profonde reconnaissance, l'ambiance était aussi à la piété. La cérémonie avait, en effet, une connotation religieuse, s'inscrivant dans le prolongement du Maouloud (commémoration de la naissance de Mahomet, prophète de l'islam). Plusieurs prédicateurs, à leur tête l'imam principal de Gbémazo, Zoumanan Samassi, ont animé des prêches inspirés et dirigé des prières intenses.

Ces érudits ont rappelé un principe essentiel à la lumière de textes coraniques : savoir dire merci au bienfaiteur humain est un acte de prolongement de la foi et de la gratitude envers le créateur. « Remercier son bienfaiteur fortifie la foi. Cela attire la paix, la cohésion et de nouvelles grâces sur la communauté », a souligné l'imam El Hadj Yaya Samassi.

Les pèlerins fraichement rentrés du Hadj 2026 de Gbémazo, étaient aussi de la partie. Vêtus de leurs tuniques blanches de Hadja et d'El Hadj, ils ont publiquement traduit leur reconnaissance au Chef de l'Etat pour l'encadrement et la réussite du pèlerinage aux lieux saints de l'islam, unissant leurs voix à celles de toute la communauté villageoise pour des bénédictions à l'endroit du Chef de l'État, de toutes les populations ivoiriennes et pour la paix dans le pays.

Le développement en marche

L'autre grande raison de la cérémonie de reconnaissance de Gbémazo au Chef de l'Etat est la réalisation dans ce village de 3000 âmes, situé à environ 80 kilomètres de Séguéla, de plusieurs projets structurants ces dernières années. Les unes après les autres, les infrastructures socio-économiques sortent de terre.

Après les prières de bénédiction formulées pour la santé du Président de la République et la stabilité de la Côte d'Ivoire, a suivi une visite guidée qui a pris les allures d'un inventaire du bonheur. Le village ne rêve plus son développement, il le vit au quotidien. Premier arrêt : au château d'eau, une infrastructure réalisée il y a quelques années et qui a mis fin aux corvées auxquelles étaient contraintes les femmes.

Direction, le Groupe scolaire, qui est en chantier. L'ancien bâtiment datant de 1974 est en réhabilitation et un autre est en construction. Un détour par le Centre de protection de la petite enfance (Cppe) a permis de voir sa cantine flambant neuve qui attend son inauguration prochaine.

Une halte s'est imposée devant les postes avancés de la Gendarmerie nationale et des Eaux et Forêts qui, selon le président de la mutuelle de développement, Ibrahim Mékafing Sanogo, a réglé la question sécuritaire dans le village.

Le foyer des jeunes et le nouveau bâtiment abritant le laboratoire longtemps attendu du centre de santé urbain ne sont pas passés inaperçus. La visite s'est achevée sur l'axe Gbémazo-Wakro récemment élargi et reprofilé, permettant une connexion entre ces deux villages interdépendants.

Doléances

« Grâce au Président Alassane Ouattara, Gbémazo a changé de visage. Les projets sont nombreux et ont un impact réel sur les populations. Tout nous rend fiers et nous oblige à être reconnaissants tous les jours au Président de la République. Ce qui nous reste à faire, c'est d'utiliser effectivement et à bon escient ce qui nous a été offert pour améliorer nos conditions de vie », a insisté le président de l'Anp, Bakary Sanogo, par ailleurs secrétaire exécutif de la mutuelle de développement.

Gbémazo grandit et regarde désormais vers l'avenir. Tout en réaffirmant leur soutien total au Chef de l'État, les représentants des différentes catégories des populations ont profité de cette ferveur pour formuler quelques doléances, notamment le démarrage des travaux de construction du collège de proximité et l'érection de Gbémazo en commune et sous-préfecture afin de rapprocher davantage l'administration des populations.