Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Le Figaro Économie consacre une publication à ISPA Polytechnique.

L'enseignement supérieur privé ivoirien gagne en visibilité sur la scène internationale. L'Université Polytechnique ISPA, basée à Abidjan, fait l'objet d'une publication dans Le Figaro Économie, parue le lundi 31 août 2026.

L'article présente le parcours et le positionnement de cet établissement spécialisé dans la formation scientifique et la préparation aux études d'ingénieurs.

Intitulé « ISPA Polytechnique, l'ambition ivoirienne de former les ingénieurs africains de demain », le portrait publié dans la rubrique « Économie - Portraits d'Entreprises » revient notamment sur le modèle pédagogique développé par l'établissement au cours de ses cinq années d'existence.

Des classes préparatoires tournées vers l'international

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Selon le dossier de presse, ISPA Polytechnique a choisi de se positionner sur le créneau des classes préparatoires scientifiques, encore émergent dans l'espace francophone africain. L'établissement prépare notamment ses étudiants aux concours des grandes écoles d'ingénieurs, en France, au Canada et dans d'autres pays.

Le modèle repose sur une hybridation internationale des cursus. Les filières MPSI, PCSI et MP2I, inspirées des classes préparatoires scientifiques françaises, sont adaptées au contexte africain.

Les étudiants peuvent ainsi se préparer à différents concours d'écoles d'ingénieurs françaises, parmi lesquelles Centrale, Mines ou encore l'ESTP et l'INSA, ainsi qu'aux admissions dans des universités canadiennes d'ingénierie.

Cette orientation constitue le principal axe de développement de l'établissement. Le Figaro souligne ainsi qu'ISPA Polytechnique entend dépasser le modèle universitaire classique pour investir le domaine des classes préparatoires scientifiques et accompagner les étudiants vers les grandes écoles d'ingénieurs internationales.

Une visibilité qui dépasse l'établissement

Pour les responsables d'ISPA Polytechnique, cette publication représente une étape importante dans la visibilité internationale de l'enseignement supérieur privé ivoirien.

Cette mise en lumière, estime le dossier, contribue plus largement à renforcer la crédibilité de l'écosystème universitaire ivoirien auprès des partenaires académiques, économiques et diplomatiques étrangers.

Le président-fondateur de l'Université Polytechnique ISPA, Serge Nédro, considère cette publication comme une reconnaissance du travail accompli par les étudiants, les enseignants, les partenaires et les institutions qui accompagnent l'établissement.

Il défend également l'idée d'un enseignement supérieur capable de former, depuis Abidjan, les compétences scientifiques appelées à contribuer au développement du continent.

Former les ingénieurs sur le continent

Au-delà de la reconnaissance médiatique, le positionnement affiché par ISPA Polytechnique s'inscrit dans une problématique plus large : celle du renforcement des capacités scientifiques et technologiques de l'Afrique.

L'établissement entend ainsi contribuer à la formation d'une nouvelle génération d'ingénieurs dans des domaines appelés à jouer un rôle central dans le développement du continent, notamment les infrastructures, l'énergie, les technologies et l'entrepreneuriat.

À travers cette expérience, ISPA Polytechnique entend également promouvoir l'idée que des formations scientifiques répondant à des standards internationaux peuvent être proposées depuis l'Afrique.

Abidjan se présente ainsi comme un point d'ancrage pour cette ambition, avec une ouverture vers les systèmes d'enseignement supérieur français, canadien et international.

La publication du Figaro constitue ainsi une vitrine internationale pour l'établissement ivoirien et, plus largement, une occasion de mettre en lumière les efforts engagés dans le développement de formations scientifiques et d'ingénieurs en Côte d'Ivoire.