Cote d'Ivoire: Orpaillage illégal - Entre milliards perdus et risques écologiques, le cri d'alerte du député Léandre Koffi

Alors que la production aurifère ivoirienne connaît une forte progression, le député de Yamoussoukro sous-préfecture, Kossou commune et sous-préfecture appelle à repenser en profondeur la gestion de l'or. Pertes financières, contrebande, dégradation des terres et pollution des cours d'eau : l'élu plaide pour un moratoire de cinq ans sur l'exploitation aurifère. Il l'a souligné dans une note dont Fratmat.info a reçu copie, ce 1er septembre 2026.

L'or ivoirien brille de plus en plus sur les marchés. Mais derrière la progression de la production aurifère, des zones d'ombre persistent. C'est le constat dressé par Léandre Koffi, député de Yamoussoukro sous-préfecture, Kossou commune et sous-préfecture, qui relance le débat sur la gouvernance et l'exploitation de cette ressource stratégique.

Pour le parlementaire, l'essor de l'activité minière ne doit pas occulter les pertes liées à l'orpaillage clandestin et au commerce illicite de l'or. Il s'appuie notamment sur un reportage de la chaîne française TF1, largement relayé sur les réseaux sociaux, qui évoque d'importants volumes d'or susceptibles d'échapper aux circuits officiels.

Des pertes financières considérables

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Selon les éléments rapportés dans ce reportage, plusieurs dizaines de tonnes d'or pourraient alimenter chaque année des circuits informels et clandestins. Les estimations avancées évoquent notamment des volumes compris entre 30 et 40 tonnes, voire davantage. Une partie de cet or serait acheminée vers des pays voisins avant de rejoindre d'autres marchés internationaux, notamment les Émirats arabes unis.

Ces flux, s'ils étaient confirmés, représenteraient un important manque à gagner pour l'État ivoirien, en termes de recettes fiscales, de contrôle de la production et de traçabilité de la ressource.

Au-delà de la question financière, Léandre Koffi s'inquiète surtout des conséquences à long terme de l'exploitation clandestine.

Terres agricoles et cours d'eau menacés

L'orpaillage illégal entraîne, selon lui, une dégradation préoccupante des espaces naturels. Les excavations anarchiques défigurent les sols, compromettent des terres agricoles et peuvent affecter des zones forestières.

La pollution des ressources en eau constitue également un sujet majeur. Le recours à des substances chimiques utilisées dans certains procédés d'extraction et de traitement de l'or, notamment le mercure et le cyanure, fait craindre des effets durables sur les écosystèmes et les populations riveraines.

« On ne peut laisser arriver progressivement une catastrophe environnementale », avertit le député.

Pour l'élu, les conséquences ne sont pas uniquement écologiques. L'orpaillage clandestin peut également favoriser les conflits fonciers, l'implantation de réseaux criminels et l'insécurité dans certaines zones, notamment à proximité des frontières.

Un moratoire de cinq ans proposé

Face à cette situation, Léandre Koffi défend une mesure radicale : instaurer un moratoire de cinq ans sur l'exploitation de l'or en Côte d'Ivoire.

L'objectif, explique-t-il, serait de mettre à profit cette période pour procéder à une évaluation globale du secteur, réexaminer les mécanismes d'exploitation, mieux identifier les sites, renforcer les contrôles et intégrer davantage les exigences environnementales.

« Tout arrêter et remettre tout le système à plat », propose-t-il, estimant qu'une telle démarche permettrait de mieux cerner les circuits de production et de commercialisation de l'or.

La question de la souveraineté minière

Derrière cette proposition, le député pose une question plus large : celle de la maîtrise par la Côte d'Ivoire de ses ressources naturelles.

Pour Léandre Koffi, l'enjeu est de faire en sorte que l'exploitation de l'or profite davantage à l'économie nationale tout en préservant les ressources naturelles. « Il est temps que la Côte d'Ivoire protège son sous-sol et ses ressources minières. Le pays doit se réapproprier son patrimoine minier », insiste-t-il.

Le débat ainsi relancé dépasse donc la seule question de la production aurifère. Il renvoie à la capacité de l'État à assurer la traçabilité de l'or, combattre les circuits clandestins, protéger les terres et les ressources en eau et garantir une exploitation compatible avec les intérêts des générations futures.

Car au-delà de sa valeur marchande, l'or ivoirien constitue aussi une ressource stratégique. Sa gestion pose désormais une double exigence : mieux valoriser la richesse minière et mieux protéger le patrimoine naturel qui l'abrite.