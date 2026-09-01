A l'ouverture de la 10e édition des Journées nationales du Cacao et du Chocolat (Jncc), ce mardi 1er septembre 2026, au parc des expositions d'Abidjan Port-Bouet, le directeur général du Conseil du Café-Cacao, Koné Brahima Yves a dressé un bilan des avancées majeures enregistrées par la filière ivoirienne tout en lançant un appel fort à la jeunesse. Face au vieillissement des producteurs et des vergers, il a plaidé pour une nouvelle génération d'acteurs capables d'assurer la pérennité du leadership mondial de la Côte d'Ivoire.

Le cacao, symbole de la réussite agricole ivoirienne

Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire continue de bâtir sa réputation autour de cette culture qui constitue l'un des piliers de son économie. Lors de son intervention, le directeur général du Conseil du Café-Cacao a rappelé le chemin parcouru depuis l'indépendance.

« En 1960, notre pays produisait à peine 4 tonnes de cacao. Aujourd'hui, plus de six décennies plus tard, la production avoisine les deux millions de tonnes », a-t-il souligné.

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Originaire d'Amérique centrale, où il était autrefois considéré comme « la nourriture des dieux », le cacao a trouvé en terre ivoirienne un environnement favorable à son développement. Une réalité qui a inspiré l'ouvrage intitulé Côte d'Ivoire, paradis du cacao, mettant en lumière la place unique qu'occupe le pays dans l'industrie mondiale du cacao.

Hommage aux réformes engagées par l'État

Koné Brahima Yves a également salué les réformes engagées sous l'impulsion du Président de la République, Alassane Ouattara, en faveur des producteurs de café et de cacao.

Selon lui, la réforme de la filière a permis d'améliorer significativement les conditions de vie des planteurs grâce à un mécanisme garantissant un prix bord champ représentant au minimum 60 % du prix international.

Il a également évoqué plusieurs avancées structurantes, notamment la création du Conseil du Café-Cacao, le renforcement du système de commercialisation, l'instauration du Différentiel de Revenu Décent (Drd), ainsi que le déploiement prochain du système national de traçabilité des productions.

« Toutes ces réformes ont été conçues avec un objectif majeur : améliorer durablement le bien-être des producteurs », a-t-il indiqué.

La jeunesse au coeur de la stratégie d'avenir

Au-delà du bilan, le directeur général a surtout insisté sur les défis à venir. Le vieillissement progressif des producteurs, mis en évidence par les opérations de recensement menées dans la filière, appelle selon lui à une mobilisation urgente de la jeunesse.

« Nous devons préparer dès maintenant la relève. Les jeunes représentent l'avenir du cacao ivoirien », a-t-il affirmé.

Il a invité les jeunes, hommes et femmes, à s'engager dans les différents maillons de la chaîne de valeur, notamment la production, la transformation primaire et les métiers liés au chocolat.

Pour accompagner cette dynamique, selon lui, le Conseil du Café-Cacao met à disposition plusieurs dispositifs d'encadrement, de financement et de formation. Le Centre de formation aux métiers du cacao et du chocolat a également été présenté comme un outil stratégique destiné à développer les compétences de la nouvelle génération.

La recherche, levier d'une filière compétitive

Autre enjeu majeur abordé par le directeur général, c'est l'innovation scientifique. Face au vieillissement des vergers et aux défis liés aux changements climatiques, le directeur général estime que la recherche doit occuper une place centrale dans la stratégie de développement de la filière.

L'objectif dit-il, est de mettre au point des variétés plus résistantes aux maladies, plus productives et davantage adaptées aux exigences de la mécanisation.

Il a par ailleurs salué les efforts des équipes de recherche mobilisées pour trouver des solutions durables aux problèmes phytosanitaires qui affectent les plantations.

Toutefois, il a appelé les producteurs à la prudence concernant l'utilisation de nouveaux traitements, recommandant d'attendre la validation scientifique complète des essais en cours avant toute généralisation sur le terrain.

Préserver l'excellence du cacao ivoirien

S'adressant directement aux producteurs, le directeur général a insisté sur la nécessité de maintenir les standards de qualité qui font la renommée du cacao ivoirien sur les marchés internationaux.

Il a exhorté les planteurs à utiliser exclusivement des produits phytosanitaires homologués et agréés par les autorités compétentes afin de garantir une production conforme aux exigences internationales.

Une vision commune pour l'avenir

Le patron du Conseil du Café-Cacao pour terminer a appelé l'ensemble des acteurs de la filière, producteurs, coopératives, transformateurs, exportateurs et pouvoirs publics, à unir leurs efforts pour bâtir une filière plus moderne, plus performante et plus durable.

« C'est ensemble que nous préserverons la position de la Côte d'Ivoire comme premier producteur mondial de cacao et que nous garantirons un avenir prospère aux générations futures », a-t-il soutenu.