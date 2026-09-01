Cote d'Ivoire: Le pays maintient le prix du cacao à 1 200 francs CFA pour la nouvelle campagne

Le ministre ivoirien de l'Agriculture Bruno Nabagné Koné a annoncé, mardi 1er septembre 2026, à l'ouverture de la 10e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, que le prix minimum bord champ du kilogramme de cacao reste inchangé : il est fixé à 1 200 francs CFA pour la nouvelle campagne, comme pour celle qui vient de s'achever. Cette décision intervient pourtant au moment où les cours mondiaux du cacao amorcent un net rebond.

Le prix fixé par la Côte d'Ivoire est bien loin du niveau record de 2 800 francs CFA atteint l'année dernière, avant de retomber à 1 200 francs CFA (soit 1,82 euro) sous l'effet de la baisse des cours mondiaux du cacao.

« La campagne 2026-2027 continuera de subir encore un peu les soubresauts et les effets résiduels des difficultés de la précédente campagne », explique le ministre ivoirien de l'Agriculture, Bruno Nabagné Koné, au moment d'annoncer le maintien du prix bord champ du kilogramme de cacao à 1 200 francs CFA pour la grande campagne de commercialisation. « Notre responsabilité, c'est de fixer un prix qui soit financièrement et budgétairement soutenable », poursuit le ministre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette nouvelle campagne s'ouvre pourtant dans un contexte de net redressement des cours mondiaux du cacao, après plusieurs mois de forte volatilité sur les marchés internationaux. Du côté des producteurs, c'est l'amertume qui domine : « Ce prix ne nous arrange pas. Nous, les planteurs, on souffre en brousse. Tout est cher au marché et il faut aussi inscrire les enfants à l'école. Comment on va faire ? », s'interroge Pascal Brou, un planteur venu de Sinkensi, à plus de 80 kilomètres de la capitale ivoirienne.