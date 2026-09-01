Mali: Assimi Goita et la nouvelle carte diplomatique ?

analyse

Les récents développements observés au Mali, notamment dans le deuxième semestre de l'année 2026, laissent croire qu'une nouvelle donne diplomatique a pris place dans la crise malienne, malgré le lourd bilan lié à la recrudescence des attaques armées.

L'option militaire affichée par le régime du Président Goïta n'a pas, il est vrai, produit les succès escomptés, au contraire. Les troupes djihadistes se redéploient de manière beaucoup plus sophistiquée au niveau des frontières maliennes aussi bien au nord qu'à l'ouest, et conservent encore certains bastions du nord Mali. Aujourd'hui, il semble que l'option prise par la diplomatie malienne vers ses proches s'érige en priorité, si l'on s'en réfère à certains signaux perceptibles, notamment à l'ouverture vis-à-vis de l'Algérie au Nord, dont la frontière a pendant longtemps été un point de vulnérabilité du régime militaire malien.

De ce point de vue, la récente visite du Général Abdoulaye Maïga à Alger le 24 août 2026, après 15 mois de « tension diplomatique », précédée d'ailleurs le 10 juillet 2026 par le rétablissement des relations diplomatiques et le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Bamako, constitue des marqueurs non négligeables de la volonté du régime de Goïta de renouer avec Alger, et par conséquent de se doter d'un allié sûr dans la sécurisation du « front nord ».

L'incident du drone malien abattu par les forces algériennes et l'épisode de l'Imam Mahmoud Dicko sont passés par là. D'ailleurs, la présence du Général Modibo Koné, tout-puissant patron de la sécurité d'État du Mali, est de nature à créditer une priorité sur les questions sécuritaires. Ce front nord intéresse d'ailleurs tous les pays de l'AES, si l'on observe le ballet diplomatique qui s'est poursuivi avec le Niger, qui, à la suite du 1er ministre malien, a dépêché à Alger le sien, Ali Mahamane Lamine Zeine, le 27 août dernier.

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Alger s'est, il faut le dire, permis au courant du mois d'août, d'intervenir dans la libération de 80 soldats maliens détenus prisonniers par les Touareg, en contrepartie des rebelles capturés par les mains des Maliens. Cette vague de libérations s'inscrit sans doute dans cette perspective d'apaisement. C'est dans ce sens qu'il faut lire la libération, le 13 août dernier, de l'agent des services de renseignement français Yann Vézilier, condamné à 20 ans de prison pour, dit-on, des faits graves d'« atteinte à la sûreté de l'État ».

Le gouvernement malien a lui-même officiellement salué le rôle déterminant joué dans cette affaire par le Maroc, cet autre soutien tacite du Mali. Il apparaît aujourd'hui que la tendance du régime de Goïta est à la consolidation de ses alliances stratégiques pour faire face à la poussée djihadiste, ou à se défaire de cette sorte « d'étau » qui semble se mettre autour de lui (blocus), et dont profitent par ailleurs les troupes djihadistes pour commettre leurs forfaits.

La récente visite du Président du Sénégal, fraîchement élu président en exercice de la CEDEAO, n'a pas manqué de soulever également des problèmes sécuritaires, si l'on sait que l'embargo imposé par les djihadistes depuis quelque temps sur les convois en direction de Bamako n'a pas totalement réussi, à cause des actions venues du Sénégal pour lever, ou contourner, le blocus sur l'arrivée de certains produits à Bamako.

Cette offensive diplomatique reste en tout assez diversifiée ; reste à savoir si elle sera durable, si elle n'est pas impulsée par l'AES dans son ensemble. L'avenir nous dira.