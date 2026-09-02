Guinée Bissau: Un référendum au Forceps ?

analyse

Ce 30 août 2026, les électeurs bissau-guinéens ont été appelés aux urnes par la junte militaire en place depuis le coup d'État du mois de novembre 2025, pour un référendum en vue d'adopter la nouvelle Constitution du pays, dans un contexte de vives tensions.

En effet, les conditions de participation des partis politiques (dont certains leaders sont en exil, d'autres en résidence surveillée) et de la société civile ont été drastiquement restreintes par la junte, justifiant par conséquent le boycott du scrutin. C'est donc sans surprise que la nouvelle Constitution promise au lendemain du coup d'État de novembre 2025 a été adoptée, avec un résultat sans appel : selon les données communiquées par la Commission nationale des élections, 70 % des votants ont approuvé le texte, contre 30 % de Non.

Le projet en lui-même, il faut le reconnaître, tente un retour, contre vents et marées, au régime présidentiel, en tirant les leçons du régime semi-parlementaire à l'origine de la crise politique majeure entre l'ancien président Embaló, qui n'était pas majoritaire au Parlement, et le président de l'Assemblée nationale Domingos Simões Pereira. L'on se rappelle du coup de force de l'ex-président Umaro Sissoco Embaló, qui avait dissous le Parlement.

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Le nouveau texte va, en effet, renforcer considérablement les pouvoirs du président de la République, qui ainsi disposerait des prérogatives de nommer le 1er ministre et les membres du gouvernement, mais aussi celui de dissoudre l'Assemblée nationale. Il va plus loin, en ce sens que le nombre de sièges au parlement, qui désormais ne s'appellera plus « Assemblée nationale populaire » mais Assemblée nationale, passe de 102 à 65 sièges.

C'est cela qui fait dire à une frange de l'opposition, comme la coalition PAIGC-Terra Ranka, que la Constitution est « taillée sur mesure » en faveur de la junte du Général Horta Ntam, qui, ainsi, avec cette Assemblée, écarte toute possibilité de cohabitation et donc se prépare déjà pour les élections présidentielles et législatives de décembre 2026 selon son agenda, au mépris de toutes les réserves émises par la CEDEAO.

Toutefois, il faut reconnaître que la junte est bien dans le timing qu'elle avait présenté à la CEDEAO dès les premières semaines du coup d'État, et que l'institution régionale n'avait d'ailleurs pas validé, même si elle avait accepté d'accompagner le processus de transition, notamment la mise en place des organes de la transition dont le Conseil national de transition, dont la légitimité est aujourd'hui contestée par l'opposition bissau-guinéenne.

Il semble aujourd'hui que la CEDEAO ait fait « contre mauvaise fortune bon cœur », en acceptant d'accompagner le régime, qui, au terme de neuf mois de transition seulement, ira aux élections pour retourner à la « normalité démocratique ».

D'ici là, il faudra certainement que le système partisan soit restauré et que la compétition électorale soit ouverte à tous et transparente. C'est le plus gros défi qui reste à la junte. Y prendra-t-elle part, sous quelle bannière ? C'est peut-être là la question.