Tanzanie: Le pays ouvre son marché des obligations d'État à tous les investisseurs étrangers

La Tanzanie a ouvert son marché des titres d'État aux investisseurs étrangers de tous les pays, levant ainsi les restrictions qui limitaient l'accès aux investisseurs de certaines régions d'Afrique et aux Tanzaniens résidant à l'étranger. La Banque de Tanzanie a annoncé ce changement le 6 août dans le cadre des modifications apportées à la réglementation du pays en matière de change.

Auparavant, l'accès direct aux bons du Trésor et aux obligations d'État était réservé aux résidents de la Communauté de l'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi qu'aux Tanzaniens de la diaspora. Les investisseurs non-résidents d'autres pays peuvent désormais y accéder par l'intermédiaire d'intermédiaires de marché agréés.

La banque centrale a indiqué que cette réforme visait à élargir la base d'investisseurs pour la dette publique, à accroître la liquidité du marché et à attirer davantage de capitaux internationaux. Elle intervient alors que la Tanzanie cherche à diversifier ses sources de financement et à développer ses marchés de capitaux nationaux. Le pays a également mis en place en août une courbe de rendement souveraine afin de fournir aux investisseurs un repère pour l'évaluation des titres d'État.

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Ce changement pourrait permettre à la Tanzanie d'attirer davantage de capitaux de portefeuille sur son marché de la dette en monnaie locale, à un moment où les gouvernements africains sont confrontés à des coûts d'emprunt plus élevés en dollars. Le Kenya, le Nigeria, le Ghana et l'Égypte autorisent déjà les investisseurs étrangers à participer à leurs marchés nationaux de la dette publique, bien que les règles et les niveaux de participation diffèrent.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large de la Tanzanie visant à libéraliser son système financier tout en renforçant le rôle des marchés nationaux dans le financement de l'État. Son impact dépendra de la demande des investisseurs, des rendements disponibles, des anticipations de change et de la capacité des investisseurs étrangers à faire entrer et sortir des fonds du pays.

Points clés à retenir

L'ouverture du marché de la dette publique tanzanienne ne garantit pas un afflux d'investissements étrangers, mais elle lève un obstacle qui empêchait jusqu'à présent les investisseurs obligataires internationaux d'y accéder. Les fonds internationaux prennent généralement en compte trois facteurs lorsqu'ils achètent des titres de dette africains libellés en monnaie locale : le taux d'intérêt qu'ils peuvent percevoir, le risque de dépréciation de la monnaie et la possibilité de rapatrier leurs fonds lorsqu'ils revendent leurs titres.

La Tanzanie peut désormais rivaliser pour attirer ces capitaux aux côtés de marchés tels que le Kenya, le Ghana, le Nigeria et l'Égypte. Un vivier d'investisseurs plus large pourrait accroître la demande lors des adjudications du Trésor, améliorer la négociabilité des obligations existantes et offrir au gouvernement davantage d'options pour lever des fonds.

Cela pourrait également réduire la dépendance vis-à-vis de la dette en devises étrangères, dont le remboursement devient plus coûteux lorsque la monnaie locale s'affaiblit. En contrepartie, les capitaux étrangers de portefeuille peuvent se retirer lorsque les taux d'intérêt mondiaux, les anticipations de change ou le sentiment de risque évoluent, ce qui exerce une pression sur les taux de change et les rendements obligataires.

La nouvelle courbe des rendements souverains de la Tanzanie et l'accès élargi des investisseurs vont donc de pair : l'un améliore l'information sur les prix tandis que l'autre augmente le nombre d'acheteurs potentiels. À plus long terme, il s'agira de voir si le pays parvient à générer suffisamment de liquidité et à instaurer un climat de confiance pour que les investisseurs étrangers restent actifs, plutôt que de n'intervenir que lorsque les rendements sont élevés.