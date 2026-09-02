Sénégal: La date de la DPG fixée au mardi 8 septembre par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a programmé la déclaration de politique générale (DPG) du Premier Ministre Mouhamed Al Aminou Lo, mardi prochain à 10 h, "sous réserve de la fixation d'une autre date" par le président de la République dans le délai réglementaire de huit jours, a appris l'APS de l'institution parlementaire.

"Conformément aux dispositions des articles 22 et 77 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, elle a arrêté la date du mardi 8 septembre 2026 à 10 heures pour la tenue de ladite séance sous réserve de la fixation d'une autre date par le président de la République dans le délai réglementaire de huit (8) jours", rapporte la même source dans un communiqué.

Cette décision fait suite à une réunion ce mardi de la "Conférence des présidents de l'Assemblée nationale [qui] a examiné les modalités de programmation de la séance consacrée à la Déclaration de politique générale du Premier ministre", précise la même source.

L'Assemblée nationale a ouvert mardi sa deuxième session extraordinaire de l'année à la demande du chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye.