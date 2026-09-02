Bénin: Les cent jours au pouvoir de Romuald Wadagni

Diplomatie de proximité, présence sur le terrain et des mesures à caractère social : le nouveau chef de l'État affirme son style de gouvernance.

Cent jours après son arrivée à la tête du Bénin, Romuald Wadagni imprime déjà sa marque. Diplomatie de proximité pour apaiser les tensions avec les voisins, déplacements réguliers sur le terrain et premières mesures à caractère social : le nouveau chef de l'État affirme son style de gouvernance.

Une évolution dans la méthode qui ne rompt pas pour autant avec l'héritage économique de la Rupture, comme l'explique le juriste et analyste politique Térence Quenum. "Je parlerai d'abord d'une différence de rythme et de style, plutôt que d'une rupture, observe-t-il. On le voit dans la diplomatie, qui a été particulièrement active dès les premières semaines. On le voit enfin dans le rapport au terrain, avec une présence plus visible du président et les premières mesures sociales. Le président Wadagni semble installer une gouvernance davantage fondée sur le dialogue, la proximité et la rapidité d'exécution, tout en restant dans la continuité".

Exercer le pouvoir est un marathon

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Plus accessible, plus présent sur le terrain, Romuald Wadagni tranche avec la gouvernance plus distante de son prédécesseur. Mais pour l'analyste géopolitique Régis Hounkpè, cette proximité affichée devra résister à l'épreuve du temps et aux réalités du pouvoir.

Selon lui, "aujourd'hui, effectivement, le président Wadagni sort beaucoup, il est davantage dans la proximité... contrairement au président Talon, qui lui était davantage dans ses dossiers. Quand nous rentrerons dans le chaudron de la politique au Bénin, peut-être que le président Wadagni n'aura plus le temps de faire tous ses marathons. Il devra se mettre, s'enfermer entre guillemets dans sa tour d'ivoire qu'est la Marina."

Trouver des réponses aux urgences des Béninois

Ancien ministre des Finances et architecte économique du régime précédent, Romuald Wadagni s'inscrit dans un continuum politique. Et pour Régis Hounkè, la question n'est donc pas tant de savoir s'il fera du "Talon premium", mais s'il saura répondre aux attentes urgentes des populations.

"Chaque homme politique a ses particularités, ses nuances, rappelle l'analyste. Wadagni ne fera jamais du Talon comme Talon ne pourra jamais être un 'Wadagni premium'. Donc, le véritable enjeu aujourd'hui pour le président Wadagni, c'est de pouvoir non pas se distinguer par rapport à Talon, mais surtout de répondre aux aspirations des Béninoises et des Béninois."

Au-delà des 100 premiers jours et du symbole de la méthode, les défis restent colossaux. L'évaluation de l'impact des mesures sociales et le maintien d'une diplomatie apaisée avec les voisins seront les juges de paix de ce mandat.