Congo-Kinshasa: La rentrée scolaire maintenue malgré le virus Ebola

Parents et enseignants restent malgré tout préoccupés par les risques de propagation du virus Ebola en milieu scolaire.

En République démocratique du Congo, ce mardi 1er septembre était jour de rentrée scolaire. Mais alors que le virus d'Ebola continue de circuler dans plusieurs régions dans l'est du pays, les autorités ont décidé de maintenir la rentrée, tout en renforçant les mesures de prévention.

Une décision qui ne dissipe pas toutes les inquiétudes. Parents et enseignants restent préoccupés par les risques de propagation de la maladie en milieu scolaire.

"On a un peu peur, on est là sans pour autant savoir comment demain ça sera, donc on est dans l'incertitude", explique Angelani Audrey, élève en 6e secondaire au complexe scolaire Museke, à Beni. Elle a repris les cours ce 1er septembre avec une inquiétude bien présente face à la maladie.

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"J'espère qu'il n'y aura pas de cas d'Ebola ici, parce que cela sera la panique à l'école, on sera tous stressés, pénalisés, certains risquent d'arrêter pendant un moment", ajoute Angelina Audrey.

Respecter les gestes barrières

Dans la cour de l'école, les enfants semblent pourtant surtout heureux de retrouver leurs camarades.

Alliance Mutuze attendait, elle aussi, impatiemment cette rentrée des classes. "Je suis très contente de revenir à l'école, c'est bien, on retrouve nos amis, se réjouit-elle. On sait que l'école a pris des mesures pour qu'on ne soit pas contaminé. Il y a des lavabos, on a pris des désinfectants pour tout le monde".

L'enseignante Lydie Tsebu a donné sa première leçon ce 1er septembre. Pour elle, il faudra désormais apprendre aux enfants à se protéger, tout en surveillant leur état de santé, une responsabilité supplémentaire.

Lydie Tsebu estime que "si l'enfant présente l'un des signes ou des symptômes relatifs à la maladie d'Ebola, nous sommes là pour alerter. Nous avons une lourde tâche de surveiller les enfants, de les sensibiliser aussi et de les apprendre comment vivre pendant cette épidémie d'Ebola dans les conditions scolaires".

La peur d'Ebola reste présente chez les parents

A Beni, la rentrée a commencé comme une rentrée presque ordinaire : des enfants en uniforme, des cartables sur le dos. Mais à l'entrée de l'école, un geste est désormais incontournable : le lavage des mains, le contrôle de la température et la vigilance face au moindre signe de maladie.

Avant d'accompagner son enfant, Joël Kambale dit avoir hésité, en raison de la peur d'Ebola. Mais il fait désormais confiance aux mesures de prévention mises en place à l'école.

Ce parent d'élève dit vouloir que son "enfant retourne à la maison est sain. Je ne veux pas que l'école soit un lieu de contamination, c'est un milieu éducatif où on doit tout respecter et garder soigneusement nos enfants".

Dans l'est de la RDC, les autorités ont donc fait le choix de maintenir les écoles ouvertes malgré Ebola. Une rentrée sous haute vigilance, qui marque aussi le début d'un nouveau défi pour les autorités sanitaires : prévenir la propagation du virus dans les établissements scolaires.