Sénégal: FMI - Un nouveau programme de 1 245 milliards de FCFA sur trois ans pour le pays

Entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI), les négociations ont bien avancé. À l'issue de la mission entamée le 19 août dernier, un accord au niveau des services a été trouvé pour un partenariat technique d'une durée de trois ans.

Il est adossé à un plan de décaissements du FMI d'un montant global de 2,2 milliards de dollars, soit environ 1 245 milliards de FCFA au taux de change de marché du 1er septembre 2026.

L'information a été donnée par le représentant résident du FMI pour le Sénégal et auprès de la BCEAO, Majdi Debbich, en marge d'une interview exclusive accordée au Soleil.

« C'est une première étape dans la mesure où cet accord au niveau des services doit maintenant être validé par notre Conseil d'administration. Mais c'est avant tout une étape importante qui vient couronner deux années de collaboration étroite que nous avons eue avec les autorités pour traiter à la fois la question du misreporting et des déclarations erronées sur la dette », a-t-il commenté.

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L'accord technique conclu entre les services du FMI et les autorités sénégalaises doit désormais être soumis à l'approbation du Conseil d'administration de l'institution. Sa validation constituera une étape déterminante avant la mise en oeuvre du nouveau partenariat et les éventuels décaissements prévus dans ce cadre.