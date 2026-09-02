Cote d'Ivoire: Nouvel organe électoral - Des partis et groupements politiques confortent leurs positions

La réflexion sur la mise en place du nouvel organe chargé de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire se poursuit. Plusieurs partis et groupements politiques ont engagé, le mardi 1er septembre 2026, des échanges autour de cette réforme, au siège du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) à Cocody. À l'origine de cette démarche, des groupements et partis politiques avaient sollicité une audience auprès du président du Ppa-CI, Laurent Gbagbo.

En réponse à cette demande, le référent politique du parti a instruit la direction du Ppa-CI afin qu'elle reçoive les différentes délégations. La rencontre a ainsi réuni, au siège du Ppa-CI, le groupement politique à l'initiative du projet de Haut Conseil électoral (Hce), Aujourd'hui et Demain, la Côte d'Ivoire (Adci), ainsi que le groupement politique Cap-CI.

Les échanges ont essentiellement porté sur la mise en place de ce nouvel organe appelé à jouer un rôle central dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Les participants ont notamment partagé leurs analyses et leurs propositions sur la forme, les missions et le fonctionnement de cette future structure électorale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au terme des discussions, les responsables politiques ont exprimé leur volonté de poursuivre la concertation afin de parvenir à une position commune. Ils ont convenu de travailler à l'élaboration d'un document commun devant définir leur vision du nouvel organe électoral et préciser les principes qu'ils souhaitent voir guider son fonctionnement.

D'autres séances de travail sont annoncées dans les prochains jours afin d'approfondir les réflexions et de peaufiner la stratégie commune des différentes formations politiques.

Des responsables de plusieurs formations présents

La rencontre a enregistré la participation de plusieurs responsables politiques issus de différentes formations et plateformes. Étaient notamment présents Simone Ehivet Gbagbo, du Mouvement des générations capables (Mgc) ; Éric Kahé de l'Aird ; Paul Hervé Agoubli d'Objectif République et Martial Yavo du Cojep. Pour l'Adci, la délégation était conduite par Assalé Tiémoko.

La plateforme Cap-CI était, pour sa part, représentée notamment par Pascal Affi N'Guessan du Fpi ; Dinignako Coulibaly, secrétaire général de Cap-CI, ainsi que Gbamenin Tra Bi et Abizi Tanoh, vice-présidents de la plateforme.

Cette initiative marque une nouvelle étape dans les discussions entre acteurs politiques autour de la réforme de l'architecture électorale en Côte d'Ivoire. L'enjeu est désormais de parvenir à une vision partagée sur les contours et les modalités de fonctionnement du futur organe chargé de l'organisation des élections.