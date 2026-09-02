Congo-Kinshasa: Kinshasa et Jérusalem consolident leur partenariat stratégique

Ce mardi 1er septembre, à Jérusalem, la capitale de l'Etat d'Israel, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu une série d'entretiens de haut niveau avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou ainsi qu'avec le président Isaac Herzog, consacrés à la consolidation des relations diplomatiques et de coopération multisectorielle entre la République démocratique du Congo ( RDC) et l'Etat d'Israel.

Au cours de sa rencontre avec le premier ministre Israélien Benjamin Netanyahou, l'entretien a porté sur les domaines de la sécurité, de la défense , de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie et des hautes technologies.

« C'est une grande amitié que nous souhaitons approfondir encore plus », a déclaré le premier ministre israélien Netanyahou à l'entame de leur entrevue .

Au cours de cette séance de travail seul à seul , puis en délégation élargie, les deux dirigeants ont salué le rapprochement entre leurs pays et la consolidation de leurs partenariat stratégique.

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Avec le président Isaac Herzog, le président Félix Tshisekedi a poursuivi les échanges qu'ils avaient eus , en novembre 2025 à Kinshasa.

Les deux dirigeants ont confirmé leur volonté d'oeuvrer pour un partenariat mutuellement avantageux entre leurs États .

« Nos échanges ont confirmé notre volonté commune de donner une nouvelle dimension à la coopération entre la République Démocratique du Congo et l'État d'Israël, notamment dans l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau, la santé, les technologies et l'innovation, la sécurité, la formation et l'investissement », a , en substance déclaré le président Tshisekedi.

« Notre ambition est de bâtir avec Israël un partenariat moderne, pragmatique et mutuellement bénéfique, qui ne se mesure pas seulement aux accords que nous signons, mais à leur mise en oeuvre et aux résultats qu'ils produisent pour nos deux peuples », a conclu le Chef de l'Etat.

Bien avant ces deux rencontres, le président de la République est allé de recueillir au Mémorial de Yad Vashem , lieu de mémoire dédié aux six millions de victimes juives de la Shoah.

Le Chef de l'État a visité le Musée de l'Histoire de la Shoah et la Salle des Noms. Ici, tout a été documenté pour perpétuer la mémoire des victimes de l'antisémitisme.

Son passage a été marqué par le dépôt d'une couronne de fleurs et le ravivage de la Flamme du Souvenir dans la Crypte du Mémorial, en hommage aux disparus.

Ce geste hautement symbolique réaffirme l'engagement de la RDC contre l'antisémitisme, le génocide et toutes les formes de haine, ainsi que son attachement au devoir de mémoire.

En 2021, le Président Tshisekedi avait déjà marqué l'histoire en étant le premier Chef d'État congolais à se recueillir à Yad Vashem.