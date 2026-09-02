Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 02 septembre 2026

revue de presse

La Guinée-Bissau vote « oui » au référendum sur une nouvelle Constitution

Les électeurs de Guinée-Bissau ont approuvé, par référendum, une réforme constitutionnelle qui accordera davantage de pouvoirs au président, a annoncé mardi la Commission électorale du pays, à l’approche des élections générales destinées à rétablir un pouvoir civil d’ici la fin de l’année.

Le scrutin référendaire, organisé dimanche, est intervenu moins de dix mois après un coup d’État au cours duquel l’armée a pris le pouvoir dans ce pays pauvre d’Afrique de l’Ouest, et quelques mois seulement avant l’élection présidentielle prévue le 6 décembre.

La Guinée-Bissau est le dernier exemple en date d’un pays africain cherchant à modifier ou à réviser sa Constitution afin de prolonger les mandats, de supprimer les limites d’âge ou de renforcer les pouvoirs de l’exécutif, à l’instar du Zimbabwe, de la Guinée, du Togo, de l’Ouganda et du Tchad ces dernières années. (Source Africanews)

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Madagascar : L’ex-président du Sénat condamné à 10 ans de travaux forcés

Richard Ravalomanana a été reconnu coupable de complicité de meurtre et de coups et blessures volontaires dans le cadre de la répression des manifestations de 2025. Son avocat a annoncé son intention de faire appel.

L’ancien président du Sénat malgache, le général Richard Ravalomanana, a été condamné mardi à dix ans de travaux forcés par la Cour criminelle du tribunal d’Antananarivo, pour complicité de meurtre et complicité de coups et blessures volontaires, rapportent des médias locaux.

Le verdict est tombé au terme d’une audience de près de six heures au palais de justice d’Anosy. L’ancien haut responsable de la Gendarmerie était poursuivi notamment pour son rôle présumé dans la répression des manifestations qui avaient secoué Madagascar en septembre et octobre 2025.

Togo : Les deux journalistes français et leur collaborateur togolais libérés

Arrêtés le 27 juillet dans le nord du Togo alors qu’ils tournaient un épisode de la série documentaire Les Routes de l’impossible, les Français Gaël Mocaër et Sebastian Perez Pezzani ainsi que leur collaborateur togolais Fred Vedomey ont retrouvé la liberté. Une décision de liberté provisoire a été prise mardi 1er septembre par le juge d’instruction chargé du dossier. La procédure judiciaire engagée contre les trois hommes se poursuit.

Les journalistes français Gaël Mocaër et Sebastian Perez Pezzani et leur collaborateur togolais Fred Vedomey ont été remis en liberté provisoire mardi 1er septembre 2026. La décision a été prise par le juge d’instruction du quatrième cabinet de Lomé.

Gaël Mocaër et Fred Vedomey, qui étaient encore détenus, ont quitté leur lieu de détention après cette décision. Sebastian Perez Pezzani bénéficiait déjà d’un régime de contrôle judiciaire pour des raisons médicales. (Source Afrik.com)

Les cent jours au pouvoir de Romuald Wadagni au Bénin

Diplomatie de proximité, présence sur le terrain et des mesures à caractère social : le nouveau chef de l'État affirme son style de gouvernance.

Cent jours après son arrivée à la tête du Bénin, Romuald Wadagni imprime déjà sa marque. Diplomatie de proximité pour apaiser les tensions avec les voisins, déplacements réguliers sur le terrain et premières mesures à caractère social : le nouveau chef de l'État affirme son style de gouvernance.

Une évolution dans la méthode qui ne rompt pas pour autant avec l'héritage économique de la Rupture, comme l'explique le juriste et analyste politique Térence Quenum. (Source Deutsche Welle)

Algérie : Remaniement ministériel - Quatre nouveaux membres du gouvernement, Mohammed Lamine Lebbou aux Finances

En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a procédé mardi 1er septembre à un remaniement ministériel partiel. Quatre nouveaux membres du gouvernement ont été nommés, notamment un nouveau ministre des Finances. C’est Mohammed Lamine Lebbou qui a pris la tête du ministère des Finances.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé mardi 1er septembre à un remaniement ministériel partiel, nommant quatre nouveaux membres au gouvernement. Mohammed Lamine Lebbou, gouverneur de la Banque d'Algérie depuis six mois, devient ministre des Finances, succédant à Abdelkrim Bouzred, qui occupait le poste depuis février 2025. Le communiqué de la présidence ne fournit aucune explication à ce changement. (Source Africa Radio)

Côte d’Ivoire : Le prix du cacao s’effondre de 2 800 à 1 200 FCFA le kilo

Le ministre ivoirien de l’Agriculture, Bruno Koné, a ouvert ce mardi 1er septembre 2026 la 10e édition des Journées nationales du café et du cacao (JNCC) à Abidjan. Il y a annoncé les nouveaux prix bord champ pour la campagne 2026-2027 : 1 200 FCFA le kilogramme de cacao, contre 2 800 FCFA lors de la précédente campagne principale, et 1 300 FCFA pour le café.

Une baisse brutale qui reflète la dégradation des cours mondiaux et les arbitrages délicats auxquels se livre le gouvernement pour préserver à la fois les producteurs et l’équilibre financier de la filière.

Ce nouveau tarif cacao, bien qu’en recul de près de 57 % par rapport au pic historique de 2025-2026, est présenté par le ministre comme le troisième meilleur prix d’achat en campagne principale jamais enregistré en Côte d’Ivoire. Bruno Koné a insisté sur les « arbitrages intenses » menés sous la supervision directe du président et du vice-président, soulignant la volonté de maintenir un prix « financièrement soutenable ». (Source Africapresse)

Le FMI et le Sénégal reprennent leur coopération, un prêt de 2,2 milliards de dollars en vue pour Dakar

Le FMI et le Sénégal ont conclu un accord de principe sur un prêt de 2,2 milliards de dollars sur 36 mois, près de deux ans après la suspension du programme précédent suite à la révélation d'une dette cachée.

Le Fonds monétaire international (FMI) et le Sénégal ont conclu, mardi 1er septembre, un accord de principe sur un nouveau prêt de 2,2 milliards de dollars, destiné à appuyer Dakar et à participer au rétablissement de la santé financière du pays, dont la dette atteint 132% du produit intérieur brut (PIB).

Cet accord, prévu sur 36 mois au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI, doit encore être soumis à l’approbation du Conseil d’administration de l’institution avant d’entrer en vigueur, précise le FMI dans un communiqué. Il est corrélé à l’application de « mesures correctives résolues » destinées à éviter que de nouvelles dettes publiques ne puissent être dissimulées. (Source Beninwebtv)

Kigali accueille l’édition 2026 du Forum sur les systèmes alimentaires africains

Plus de 5 000 dirigeants, investisseurs, entreprises, agriculteurs et partenaires au développement sont attendus cette semaine à Kigali pour débattre de l’avenir de l’agriculture africaine. Au cœur des échanges, la jeunesse, l’investissement, la sécurité alimentaire, le climat et le commerce.

« Investir dans les systèmes agroalimentaires africains : nourrir les nations, créer des emplois et renforcer la résilience ». Tel est le mot d’ordre de l’édition 2026 du Forum sur les systèmes alimentaires africains (African Food Systems Forum - AFSF) qui se tient du 31 août au 4 septembre 2026 au Centre de conventions de Kigali au Rwanda. (Source Agence ecofin)

Tanzanie : Le pays ouvre son marché des obligations d'État à tous les investisseurs étrangers

La Tanzanie a ouvert son marché des titres d'État aux investisseurs étrangers de tous les pays, levant ainsi les restrictions qui limitaient l'accès aux investisseurs de certaines régions d'Afrique et aux Tanzaniens résidant à l'étranger. La Banque de Tanzanie a annoncé ce changement le 6 août dans le cadre des modifications apportées à la réglementation du pays en matière de change.

Auparavant, l'accès direct aux bons du Trésor et aux obligations d'État était réservé aux résidents de la Communauté de l'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi qu'aux Tanzaniens de la diaspora. Les investisseurs non-résidents d'autres pays peuvent désormais y accéder par l'intermédiaire d'intermédiaires de marché agréés. (Source Daba Finance)

Foot : Diomandé, Bouaddi, Jackson... les transferts des joueurs africains ont animé le mercato estival

Le mercato estival 2026 a été particulièrement agité pour les joueurs du continent africain, très courtisés par les cadors européens. Les transferts de l'Ivoirien Yan Diomandé et du Marocain Ayyoub Bouaddi ont chacun battu le précédent montant record déboursé pour recruter un joueur africain (81 millions d'euros), détenu par le Camerounais Bryan Mbeumo depuis l'été 2025. Retour sur les transferts majeurs des joueurs africains qui ont animé ce mercato.

L'arrivée de l'Ivoirien de 19 ans au Real Madrid a sans aucun doute été l'un des feuilletons majeurs de ce mercato estival. D'abord pressenti au Paris Saint-Germain avant que le champion d'Europe en titre ne se rompe des négociations, l'ailier des Éléphants s'est finalement engagé avec le géant espagnol grâce à un accord conclu à hauteur de 140 millions d'euros bonus compris. (Source RFI)