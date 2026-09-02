Togo: Renforcement de la stratégie de prévention et de dépistage

2 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Plus de 2,3 millions de personnes ont été sensibilisées à la prévention du sida en 2025, selon les chiffres présentés par les autorités sanitaires dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le virus.

Un effort qui a particulièrement ciblé les jeunes de 15 à 24 ans, les femmes en âge de procréer, ainsi que la population générale.

Le dépistage a également progressé de manière significative sur la période (près de 700.000 personnes), tout comme la distribution de préservatifs (20 millions), en nette hausse par rapport à l'année précédente, majoritairement destinée à la population générale, aux jeunes et aux populations clés.

Sur le volet de la prévention de la transmission mère-enfant, les résultats sont particulièrement encourageants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La couverture thérapeutique chez les femmes enceintes vivant avec le VIH a nettement progressé entre 2024 et 2025, tandis que le taux de transmission du virus de la mère à l'enfant a, quant à lui, reculé sur la même période, un double signal positif pour la santé maternelle et infantile.

Ces avancées interviennent alors que le pays prépare son prochain Plan stratégique national 2027-2030, qui prévoit une modernisation des dispositifs de prévention.

Réseaux sociaux, plateformes numériques, auto-dépistage guidé et outils interactifs de conseil devraient ainsi occuper une place croissante dans la stratégie togolaise de lutte contre le sida.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.