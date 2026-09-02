Togo: Solidarité islamique

Une cérémonie de remise de kits alimentaires aux populations vulnérables de la préfecture de Zio s'est déroulée samedi dernier à Davié, indique Vision d'Afrique. L'initiative est portée par la Ligue islamique mondiale.

Fondée en 1962 à La Mecque, en Arabie saoudite, la Ligue islamique mondiale (Muslim World League) est une organisation non gouvernementale internationale à vocation panislamique. Elle a pour mission de promouvoir la solidarité entre les musulmans du monde entier, de diffuser les principes de l'Islam et de soutenir les communautés musulmanes à travers des actions humanitaires, éducatives et sociales.

Présente dans de nombreux pays, l'organisation intervient régulièrement dans des projets de développement, d'aide d'urgence et de lutte contre la pauvreté, notamment en Afrique subsaharienne où plusieurs de ses actions ciblent les populations les plus démunies.

Elle oeuvre également pour le dialogue interreligieux et la promotion d'une image modérée de l'Islam sur la scène internationale, sous l'impulsion de son secrétaire général actuel, Mohammed Al-Issa.