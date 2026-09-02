Togo: Suspension temporaire des analyses de charges virales

L'Institut national d'hygiène (INH) a annoncé la suspension temporaire de plusieurs analyses de charges virales, en raison d'un « problème technique ».

Cette interruption concerne les examens portant sur le virus de l'hépatite B (VHB), de l'hépatite C (VHC), de l'immunodéficience humaine (VIH) ainsi que le papillomavirus humain (HPV).

Ces analyses jouent un rôle central dans la prise en charge des patients concernés : elles permettent de mesurer précisément la quantité de virus présente dans l'organisme, un indicateur essentiel pour évaluer l'efficacité des traitements et assurer le suivi régulier de certaines infections virales chroniques.

Face à cette situation, l'INH assure que ses équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le service « dans les plus brefs délais ». L'institut précise que la reprise effective des examens sera communiquée très prochainement.