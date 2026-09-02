Ile Maurice: Me Nanda Kistnen, le fidèle lieutenant de sir Gaëtan Duval

Le barreau et la classe politique mauricienne perdent une figure discrète, mais engagée. Me Nanda Kistnen, ancien secrétaire général du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) et fidèle lieutenant de sir Gaëtan Duval, est décédé le lundi 31 août en Inde, des suites d'une longue maladie. Ses funérailles se tiendront à Mumbai.

Le nom de Nanda Kistnen restera associé à deux univers qu'il avait fréquentés avec la même rigueur : la politique et le droit. Avant de revêtir la robe d'avocat, il avait été un acteur engagé de la vie politique mauricienne et l'un des hommes de confiance de sir Gaëtan Duval, figure emblématique du PMSD et du barreau.

Nanda Kistnen avait fait ses premiers pas en politique lors des élections municipales de 1976-78. Il s'était ensuite présenté aux élections générales de 1986-87 à Rose-Hill, sans succès cette fois. Il avait toutefois conservé son siège de conseiller municipal. Au sein du PMSD, il avait par la suite occupé les fonctions de secrétaire général, avant de prendre ses distances du parti. Après cette période politique, il s'était tourné vers le droit. Il avait obtenu son diplôme d'avocat et commencé à exercer, mettant à profit une expérience acquise au fil des années dans les coulisses de la politique et au contact de personnalités de premier plan.

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Parmi ceux qui l'ont côtoyé durant cette période figure Azad Dhomun, professionnel du secteur bancaire fort de cinquante années d'expérience et ancien ambassadeur de Maurice auprès des États arabes du Golfe et en Afrique. Il évoque avec émotion le souvenir d'un homme qu'il considérait comme un véritable ami. «On s'est côtoyé pendant plusieurs années. Il était, à un certain moment, secrétaire général du PMSD et très proche du parti, surtout de sir Gaëtan», racontet-il. Nanda Kistnen accompagnait régulièrement sir Gaëtan Duval lors de ses déplacements, notamment à la cour. Il jouait également un rôle important dans la préparation des dossiers sur lesquels l'ancien ténor du barreau devait plaider. Un travail qui nécessitait méthode, rigueur et une bonne connaissance des dossiers.

«Je me souviens de lui comme d'un très bon orateur. Il connaissait bien ses sujets. Et il était un très bon organisateur», souligne Azad Dhomun. Mais au-delà de ses qualités professionnelles et politiques, c'est surtout sa fidélité que son ami retient. «Il a même été un ami sur lequel on pouvait compter, et cela dans n'importe quel cas de figure. Ce qui se fait rare de nos jours», confie-t-il. Cette amitié s'était notamment renforcée autour de sir Gaëtan Duval. Les mercredis, lorsque ce dernier venait plaider à la cour de Rose-Hill, il avait pris l'habitude de déjeuner chez les Dhomun, accompagné de trois ou quatre personnes, parmi lesquelles Nanda Kistnen.

Azad Dhomun se rappelle avec le sourire des appels téléphoniques de sir Gaëtan à son épouse pour préciser le menu. «Ce n'était surtout pas le briani, mais plutôt le kalia», raconte-t-il avec une pointe d'humour. Les proches de Me Nanda Kistnen souhaitent retenir l'image d'un avocat engagé, d'un responsable politique expérimenté, mais surtout d'un homme humble, organisé, disponible et fidèle. Sa disparition laisse un vide à la fois dans le monde juridique et dans les milieux politiques qui l'ont connu.

La rédaction de l'express présente ses sincères condoléances à la famille de Me Nanda Kistnen ainsi qu'à tous ceux que ce décès afflige.