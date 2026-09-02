Algérie: 'Notables' progrès dans le recensement et l'évaluation des dommages causés par les incendies

BEJAIA — Le processus de recensement et d'évaluation des dégâts causés par les incendies qui ont touché plusieurs régions de la wilaya de Béjaïa, lancé par les autorités locales avec la participation de différents secteurs, enregistre des progrès "notables", selon les informations recueillies mardi auprès des services de la wilaya.

Cette opération, pour laquelle tous les moyens humains et logistiques nécessaires ont été mobilisés, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions et directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, données lors de la réunion qu'il a présidée dimanche dernier, consacrée à la prise des mesures nécessaires pour faire face aux conséquences et dommages causés par les récents incendies.

Les services de la wilaya ont précisé que les commissions chargées de cette opération poursuivent leur travail sur le terrain afin de recenser et d'évaluer les pertes enregistrées, notamment celles concernant les habitations, le mobilier, les appareils électroménagers, les cultures, les arbres fruitiers et les ruches, ainsi que le bétail.

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Il est ajouté que le secrétaire général chargé de la gestion des affaires de la wilaya de Béjaïa, Said Yahiaoui, a réaffirmé, lors d'une visite effectuée mardi dans les communes touchées par les incendies, l'engagement des autorités locales à "répondre au mieux aux préoccupations des citoyens", rassurant que toutes les mesures nécessaires seront adoptées pour la prise en charge des dégâts occasionnés par les feux de forêt et pour remettre en état les infrastructures et les réseaux endommagés dans les plus brefs délais.

Au cours de cette visite, M. Yahiaoui a constaté de visu les dommages, notamment ceux qui ont touché les différents réseaux et les infrastructures de plusieurs secteurs, soulignant à cette occasion que les travaux de leur remise en état se poursuivaient, tout en garantissant la continuité des services publics essentiels au bénéfice des citoyens.

Dans ce même contexte, plusieurs organismes relevant des secteurs de l'habitat et de l'urbanisme ont procédé, au cours des deux derniers jours, au nettoyage des établissements scolaires sinistrés et à l'enlèvement des débris et restes des incendies.

Des inspections sur le terrain ont été effectuées afin d'évaluer les dégâts et d'établir les fiches techniques nécessaires pour déterminer leur nature et ampleur, et y remédier conformément aux procédures en vigueur, selon les informations fournies par la Direction de l'habitat.

Par ailleurs, et afin de permettre aux citoyens sinistrés de reprendre leur vie quotidienne normale dans les meilleures conditions, les réseaux d'électricité et d'approvisionnement en eau potable ont été remis en état dans la plupart des zones touchées.

A noter que les services de la wilaya ont achevé la remise des décisions d'indemnisation des citoyens sinistrés par les incendies qui ont touché plusieurs communes de Béjaïa au cours du mois de juillet dernier.