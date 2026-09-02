Algérie: Oran - Démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans l'escroquerie et la fraude

ORAN — Les services de la Sûreté de wilaya d'Oran ont démantelé un réseau criminel activant à l'échelle nationale, spécialisé dans l'escroquerie et la fraude commerciales, ainsi que l'émission de chèques sans provision, avec l'arrestation de deux de ses membres, a indiqué un communiqué des mêmes services.

Selon la même source, cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts opérationnels déployés par les services de la Sûreté nationale pour lutter contre la criminalité organisée, notamment les infractions portant atteinte à l'économie nationale. Elle a été menée par les éléments de la brigade économique et financière relevant du Service de wilaya de la police judiciaire.

Les investigations engagées par les enquêteurs de la brigade, en coordination avec le parquet territorialement compétent, ont permis de démanteler la structure criminelle du réseau et d'arrêter deux de ses membres, déjà connus des services de justice, qui faisaient l'objet de recherches par plusieurs instances judiciaires à travers le territoire national pour leur implication dans des affaires similaires liées à l'escroquerie, à la fraude et à l'émission de chèques sans provision.

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D'après la même source, le réseau ciblait notamment des usines et des entreprises proposant des facilités de paiement, que ce soit par versements échelonnés ou à terme au moyen de chèques bancaires. Après avoir obtenu les marchandises par des procédés frauduleux, les membres du réseau les revendaient rapidement à des particuliers résidant dans d'autres wilayas, dans le cadre d'une activité criminelle organisée.

Au terme des procédures légales, les deux suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d'Arzew, afin que les mesures judiciaires nécessaires soient prises à leur encontre.