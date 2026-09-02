Algérie: La ministre de l'Environnement approuve des mesures d'urgence pour protéger la faune et la flore dans les zones sinistrées

ALGER — La ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Kaouter Krikou, a annoncé, mardi à Alger, des mesures d'urgence visant à protéger la faune et la flore dans les zones sinistrées suite aux incendies enregistrés récemment dans plusieurs wilayas du pays.

Lors d'une réunion de coordination avec les cadres du secteur et les directeurs de l'environnement des wilayas, en présence de représentants de la Fédération nationale des chasseurs et des services vétérinaires, Mme

Krikou a donné des instructions aux intervenants du secteur pour assurer les ressources nécessaires et la prise en charge des animaux sauvages blessés par des équipes vétérinaires spécialisées.

La ministre a également insisté sur l'accompagnement du processus de restauration de la faune sauvage affectée, selon une approche scientifique et écologique fondée sur les données de terrain et les indicateurs environnementaux, de manière à adapter les opérations de réhabilitation aux caractéristiques naturelles de chaque site.

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Dans ce contexte, elle a souligné la nécessité d'assurer une coordination permanente entre les différents intervenants et de renforcer le suivi sur le terrain, afin de garantir une prise en charge rapide des cas recensés et l'efficacité des interventions destinées à protéger la biodiversité dans les zones sinistrées.

De leur côté, les directeurs de l'environnement des wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, Tizi-Ouzou et Béjaïa ont présenté les mesures prises pour préserver les espèces animales menacées de disparition, en coordination avec les autorités locales et les acteurs de la société civile.

Le directeur général de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable (ONEDD), Karim Arab, a, pour sa part, présenté des mécanismes d'intervention modernes fondés sur la recherche scientifique pour évaluer les dommages causés aux différentes espèces végétales et animales lors des récents incendies et diagnostiquer leurs impacts à travers des analyses de laboratoire spécialisées.

Il a également été question de l'élaboration de programmes visant à réhabiliter et à reboiser les zones sinistrées selon des bases scientifiques et durables.