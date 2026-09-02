Algérie: El Tarf - Les décisions du président de la République en faveur des sinistrés des incendies saluées

EL TARF — Des agriculteurs, des citoyens et des représentants de la société civile dans la wilaya d'El Tarf ont salué les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur des sinistrés des récents incendies enregistrés dans certaines wilayas du centre et de l'est du pays et suivies d'une série de mesures palpables sur le terrain, a relevé mardi l'APS.

Dans ce contexte, le président de l'Association des apiculteurs de la wilaya d'El Tarf, Omar Cheloufi, a dit "saluer toute décision qui sert l'intérêt général et contribue au soutien des sinistrés", considérant que les décisions prises par le président de la République "constituent un pas qui reflète la détermination de l'Etat à accompagner les sinistrés".

Il a également relevé que "ces décisions versent dans l'intérêt des apiculteurs et de la filière apicole d'El Tarf, surtout que les incendies qu'a connus la wilaya ont causé des pertes considérables aux professionnels" de la filière, ajoutant que "l'indemnisation leur permettra de reprendre rapidement leurs activités, de consolider la relance de la filière et de préserver sa pérennité".

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De son côté, la présidente de l'Association de wilaya "Sonaâ el-kheir", Khadra Rahmoune, a salué la célérité de l'intervention des autorités publiques pour la prise en charge des conséquences des incendies, considérant que les décisions prises par le président de la République "confirment la volonté de l'Etat d'être au côté des citoyens sinistrés et de les soutenir en pareilles circonstances, et adressent un message de réconfort aux familles sinistrées".

La présidente de l'association de wilaya "Main dans la main", Aïcha Zouaoui, a également salué les décisions prises, estimant qu'elles "traduisent la détermination du président de la République à accompagner les citoyens sinistrés et atténuer leur souffrance".

Elle a, en outre, souligné que "la société civile demeure un complément aux efforts de l'Etat dans l'accompagnement des sinistrés, la reprise de leur activité et le retour progressive à la vie normale".

De leur côté, nombre de citoyens ont exprimé leur satisfaction quant aux décisions prises en faveur des sinistrés des incendies, notamment celles relatives à la restauration et la réhabilitation des maisons incendiées,

estimant que cela aidera à atténuer leur souffrance et à retrouver une vie normale. Ils ont également salué la rapidité de l'intervention et la détermination de l'Etat à prendre en charge leurs préoccupations.