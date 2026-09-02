Algérie: Oran - Près de 127.000 comprimés de psychotropes saisis et huit personnes arrêtées

1 Septembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ORAN — La brigade mobile relevant de l'Inspection divisionnaire des Douanes d'Oran extérieur, en coordination avec un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a saisi 127.500 comprimés de psychotropes de type "Prégabaline" 300 mg, de fabrication étrangère, et procédé à l'arrestation de huit personnes, a indiqué, mardi, un communiqué de la Direction régionale des Douanes d'Oran.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des missions de terrain menées de manière continue par les services des Douanes, en coordination avec les différents services de sécurité, pour lutter contre le trafic illicite de

substances psychotropes et de stupéfiants, précise la même source.

L'opération a également permis l'arrestation de huit personnes suspectées d'être impliquées dans cette affaire, ainsi que la saisie de quatre véhicules de tourisme utilisés pour le transport de ces substances interdites.

Les personnes arrêtées ont été présentées devant le procureur de la République près le tribunal de Fellaoucen, en vue de la poursuite des procédures d'enquête et de la prise des mesures légales en vigueur, conclut le communiqué.

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