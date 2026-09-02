Sénégal: Lutte contre le changement climatique - Yoff mobilise 30 millions de FCfa en soutien aux projets des jeunes

Pour accompagner des initiatives climatiques portées par les jeunes, la commune de Yoff mobilise 50 00 dollars, soit environ 30 millions de FCfa. Huit jeunes porteurs de projets seront retenus pour apporter des solutions aux défis liés au changement climatique dans cette collectivité territoriale.

Yoff figure parmi les 300 collectivités territoriales bénéficiaires du Fonds d'action climatique pour les jeunes (Ycaf, en anglais), financé par Bloomberg philanthropies. Cet appui de 50.000 dollars, soit environ 30 millions de FCfa, ouvre une nouvelle fenêtre pour les jeunes désireux d'apporter des réponses aux problèmes environnementaux de leur commune.

Dans la salle de délibération du Conseil municipal, le 31 août 2026, le maire Seydina Issa Laye Sambe a salué une opportunité qui, selon lui, permet de mieux associer la jeunesse à l'action climatique locale. « Cette initiative constitue à la fois une reconnaissance de l'engagement de notre jeunesse et une formidable occasion de placer les jeunes au coeur de l'action climatique de la commune de Yoff », a-t-il déclaré.

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Huit bénéficiaires devront présenter des initiatives en rapport avec les réalités de la collectivité territoriale. Le maire cite notamment l'érosion des terres, la pollution de l'eau, les déchets et la dégradation des espaces verts parmi les préoccupations auxquelles les jeunes peuvent apporter des réponses. Pour Seydina Issa Laye Sambe, cette démarche doit rompre avec une conception de la jeunesse limitée au rôle de bénéficiaire. « Ils doivent en être les acteurs, les concepteurs et les leaders », a-t-il insisté.

Les candidatures devront être portées par au moins deux jeunes âgés de 15 à 24 ans. Les projets seront soumis à un comité d'évaluation indépendant, avec l'objectif de privilégier des initiatives inclusives et susceptibles de produire un impact concret sur les populations. « Nous ne chercherons pas nécessairement les projets les plus coûteux ou les plus complexes », a précisé le maire qui mise davantage sur des solutions capables de mobiliser les communautés.

Pour Fatimata Sy, représentante du Fonds d'action climatique pour les jeunes (Ycaf), l'intérêt du programme réside dans cette capacité des jeunes, à partir des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, de construire des réponses locales. Elle évoque notamment la gestion des déchets, la pollution et la préservation du cadre de vie. « Nous voulons qu'ils puissent identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leurs quartiers et proposer des réponses adaptées », a-t-elle expliqué.

Au-delà du financement, l'initiative vise à renforcer la participation des jeunes aux politiques climatiques locales. « Il ne s'agit pas seulement de leur apporter un financement, mais de leur permettre de devenir des acteurs de la transformation de leur commune », a ajouté Mme Sy.