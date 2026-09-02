Sénégal: Bourses de sécurité familiale - Le gouvernement double l'enveloppe à 140 milliards de FCfa

Le gouvernement entend démontrer que la rigueur budgétaire ne se fera pas au détriment des populations les plus vulnérables. Face à la presse, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a réaffirmé la volonté de l'État de faire de l'équité sociale un axe majeur de sa nouvelle trajectoire économique.

L'annonce phare concerne la montée en puissance du programme des bourses de sécurité familiale. Actuellement doté d'un budget annuel de 70 milliards de FCfa pour 500.000 familles bénéficiaires, le dispositif verra son enveloppe doubler à compter de 2027 pour atteindre 140 milliards de FCfa. Ce renforcement permettra également de doubler le nombre de ménages bénéficiaires, qui passera ainsi à un million sur l'ensemble du territoire national.

Cette accélération de la protection sociale s'inscrit dans le cadre de la réforme globale du système de subventions énergétiques, jusqu'ici jugé socialement inéquitable et budgétairement difficilement soutenable. « Chaque exigence d'équité est indissociable de la protection des plus vulnérables », a souligné le ministre de l'Économie, avant d'ajouter : « La réforme des subventions ne pourra donc réussir que si elle s'accompagne d'un renforcement substantiel de notre dispositif de protection sociale. »

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Pour répondre aux besoins immédiats des familles, un calendrier précis a été arrêté par les autorités. Le versement de la prochaine tranche des bourses de sécurité familiale interviendra avant la fin du mois de septembre, offrant ainsi un soutien financier aux ménages modestes à l'approche de la rentrée scolaire.

Au-delà des bourses de sécurité familiale, l'exécutif entend maintenir l'effort social dans la programmation budgétaire pluriannuelle. « Les dépenses sociales seront une priorité du budget pour les trois prochaines années », a assuré Cheikh Diba, inscrivant cette politique dans une perspective plus large de renforcement de la protection sociale et de développement humain.