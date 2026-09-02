Congo-Kinshasa: Le complexe scolaire La Renaissance rouvre ses portes après cinq ans de réhabilitation à Kananga

2 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À Kananga, la rentrée scolaire 2026-2027 a été marquée par la réouverture du complexe scolaire La Renaissance, ancien Athénée Royal de Kananga. Après près de cinq ans de travaux de réhabilitation, les élèves et les enseignants des treize écoles que compte le complexe ont retrouvé leurs salles de classe.

L'inauguration de l'établissement a été faite mardi 1er septembre par le gouverneur du Kasaï-Central. Le complexe dispose désormais d'une capacité d'accueil de plus de 7 500 élèves.

Des conditions d'études difficiles pendant les travaux

Pendant la période de réhabilitation, les écoles du complexe avaient été délocalisées. Certains élèves devaient parcourir plusieurs kilomètres pour rejoindre leurs lieux d'étude.

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Cette situation a rendu les conditions d'apprentissage difficiles, témoignent plusieurs élèves.

« Nous avons beaucoup souffert. Les conditions d'étude n'étaient pas bonnes. Il n'y avait pas de bancs et c'était une longue distance à parcourir », raconte l'une d'elles.

Une autre élève, inscrite en option coupe et couture, évoque également le manque de matériel nécessaire à sa formation. Elle affirme avoir même envisagé d'arrêter ses études en raison des conditions dans lesquelles elle devait suivre les cours.

Les enseignants gardent également le souvenir de conditions de travail difficiles dans les anciens locaux. Philippe Munudi, enseignant de géographie à l'Institut technique commercial, évoque notamment l'état des bâtiments.

« On n'avait pas de manuels scolaires. Quand il pleuvait, ça suintait. Les plafonds tombaient sur les enfants », témoigne-t-il.

Avec la réouverture du complexe scolaire La Renaissance, élèves et enseignants disposent désormais de locaux réhabilités et adaptés aux besoins scolaires.

Les parents saluent la réouverture

Les parents se réjouissent également du retour des écoles sur leur site initial. Ils espèrent que leurs enfants pourront désormais étudier dans de meilleures conditions et à proximité de leur lieu de résidence.

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