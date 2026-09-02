Congo-Kinshasa: Tshisekedi et Herzog veulent renforcer la coopération dans la sécurité, l'agriculture et les technologies

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, et son homologue israélien, Isaac Herzog, ont réaffirmé mardi 1er septembre à Jérusalem leur volonté de renforcer la coopération entre leurs deux pays. Les échanges ont notamment porté sur la sécurité, l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'eau, la santé, les technologies, la formation et l'investissement.

Selon une dépêche de la Présidence, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mission de travail du chef de l'État congolais en Israël. Elle fait suite aux échanges entre les deux dirigeants lors de la visite d'Isaac Herzog à Kinshasa en novembre 2025.

Selon la Présidence congolaise, Félix Tshisekedi et Isaac Herzog ont confirmé leur volonté de développer un partenariat « mutuellement avantageux » entre la RDC et Israël.

Les deux chefs d'État ont notamment identifié l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau, la santé, les technologies et l'innovation, la sécurité, la formation ainsi que l'investissement comme des domaines susceptibles de renforcer leur coopération.

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« Nos échanges ont confirmé notre volonté commune de donner une nouvelle dimension à la coopération entre la République Démocratique du Congo et l'État d'Israël », a déclaré Félix Tshisekedi.

Le président congolais a également insisté sur la nécessité de traduire les engagements pris en résultats concrets.

« Notre ambition est de bâtir avec Israël un partenariat moderne, pragmatique et mutuellement bénéfique, qui ne se mesure pas seulement aux accords que nous signons, mais à leur mise en oeuvre et aux résultats qu'ils produisent pour nos deux peuples », a-t-il souligné.

La sécurité et les hautes technologies avec Netanyahu

Avant sa rencontre avec Isaac Herzog, Félix Tshisekedi s'était entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Les discussions ont porté notamment sur la sécurité, la défense, l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et les hautes technologies, selon la Présidence.

À l'ouverture de leur entretien, Benjamin Netanyahu a salué les relations entre les deux pays et exprimé sa volonté de les approfondir.

« C'est une grande amitié que nous souhaitons approfondir encore plus », a-t-il déclaré.

Les deux dirigeants ont échangé d'abord en tête-à-tête, puis en présence de leurs délégations respectives.

Recueillement à Yad Vashem

Avant ces rencontres, Félix Tshisekedi s'est rendu au mémorial de Yad Vashem, consacré à la mémoire des six millions de Juifs victimes de la Shoah.

Le chef de l'État a visité le musée de l'Histoire de la Shoah et la Salle des Noms. Il a ensuite déposé une couronne de fleurs et ravivé la Flamme du Souvenir dans la Crypte du Mémorial.

Selon la Présidence, ce geste réaffirme l'attachement de la RDC au devoir de mémoire ainsi que son engagement contre l'antisémitisme, le génocide et toutes les formes de haine.

En 2021, Félix Tshisekedi avait déjà effectué un recueillement à Yad Vashem, devenant le premier chef d'État congolais à s'y rendre.