Sénégal: Une campagne lancée pour formaliser 10 000 orpailleurs à Kédougou et Tambacounda

Kédougou — Le gouvernement a lancé une vaste campagne d'enrôlement pour délivrer 10 000 cartes numérisées aux orpailleurs des régions de Kédougou et de Tambacounda afin de formaliser le secteur minier artisanal et assainir l'exploitation de l'or.

L'opération d'enrôlement se poursuit jusqu'en fin octobre 2026 sur deux sites ouverts dans la région de Kédougou, à la direction régionale des mines et à la mairie de Saraya mais aussi du côté de la ville de Tambacounda, a dit mardi à l'APS, Abou Sow, directeur régional de l'Energie, des Mines et du Pétrole de Kédougou.

"Nous allons délivrer dix mille cartes aux orpailleurs des régions de Kédougou et Tambacounda conformément à la volonté des pouvoirs publics d'encadrer l'activité d'orpaillage", a indiqué l'ingénieur géologue.

Il a souligné que ce sous-secteur fait l'objet d'une plus grande attention des plus hautes autorités, entrainant le lancement du processus de formalisation des orpailleurs des régions de Kédougou et de Tambacounda.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Sow a expliqué que ce processus commence d'abord par l'identification des acteurs avant l'enrôlement.

Il a précisé qu'au-delà des orpailleurs sénégalais, l'enrôlement concerne aussi les orpailleurs étrangers actifs dans les sites miniers des régions concernées.

Abou Sow a également souligné que l'importance de ces cartes numériques réside dans leur capacité à identifier les orpailleurs, tout en luttant contre les éboulements et les trafics clandestins d'or.

"Ces cartes d'artisans miniers permettront aussi aux détenteurs, très prochainement, d'accéder aux sites officiels, dont six sont déjà ouverts à Kédougou et trois à Tambacounda, sur un total de 33 prévus, pour la phase test", a-t-il ajouté.

D'autres localités comme Kharakhéna, Sabodala, Sambranbougou (Makabingi), Tenkoto Nord et Ngary Sékoto sont aussi retenues pour l'ouverture de sites miniers officiels.

Se réjouissant de ces perspectives, M. Sow a invité les orpailleurs à se déplacer vers les sites d'enrôlement avant la clôture de ce processus, marquant l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation réservant l'accès aux sites formels aux orpailleurs détenteurs de cartes numérisées.