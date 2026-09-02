Sénégal: Décès par accident de Cheikh Ibrahima Mbacké 'Lamp', fils du khalife général des mourides

2 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Cheikh Ibrahima Mbacke plus connu sous le nom de Cheikh Ibrahima Fall "Lamp", fils du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, est décédé mardi à la suite d'un accident de la circulation survenu à hauteur du village de Ndiaré Waakhi, dans la région de Louga, a appris l'APS de sources concordantes.Le drame s'est produit vers 18 h 30 dans le village de Ndiaré Waakhi, une localité rurale située dans l'arrondissement de Koki, dans la région de Louga.Selon une source contactée par l'APS, le véhicule impliqué dans l'accident roulait à vive allure. Le conducteur aurait alors perdu le contrôle du véhicule, qui a terminé sa course sur le bas-côté droit de la chaussée.

L'accident a fait cinq blessés. Parmi les victimes, Serigne Ibrahima Mbacké, fils du khalife général des Mourides, a été grièvement touché.

Évacué vers l'hôpital régional de Louga, il a finalement succombé à ses blessures.

Le défunt avait représenté, mardi, le khalife général des mourides à la cérémonie de distribution de kits alimentaires destinés à 20 écoles coraniques de Touba, organisée par la Société africaine de raffinage (SAR).

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Cheikh Ibrahima Fall "Lamp " avait pris part à cette cérémonie au nom de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, dans le cadre d'une initiative destinée à soutenir les écoles coraniques de la ville sainte.Son décès, survenu quelques heures après cette représentation, a suscité une vive émotion au sein de la communauté mouride et des fidèles musulmans.Le khalife général des mourides avait perdu le 5 août dernier une de ses filles, Sokhna Mame Ami Mbacké.CMS/MNF/MTN

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