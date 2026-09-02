Sénégal: Ziguinchor - Un technicien préconise des solutions pour contrer la salinisation des rizières

Djibélor — Siméon Bassène, responsable de la production de semences au Centre de recherche agricole de Djibélor (Ziguinchor, sud), a détaillé mardi, les techniques mises en oeuvre par les chercheurs pour contrer la salinisation des rizières.

"Nous avons les moyens physiques, comme l'érection de barrages hydro-agricoles ou anti-sel. Il y a aussi les moyens chimiques tels que l'introduction des amendements calciques et [l'usage] du tyracalco", a expliqué M. Bassène lors d'une visite de terrain sur des rizières de Djibélor, dans la commune de Ziguinchor.

Parmi les autres techniques, le technicien cite le phosphogypse, ainsi que les amendements organiques, notamment des feuilles de manguier largement utilisées dans les champs visités.

Siméon Bassène souligne enfin qu'au-delà de ces techniques, les producteurs peuvent aussi contrôler la salinisation grâce à un système de gestion de l'eau et des variétés.

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"On ne met pas n'importe quelle variété dans ces zones, [certaines étant] hypersensibles à la salinité. C'est [pourquoi], nous [privilégions] la ROC 5, la WAR 1 et la WAR 77, qui sont des variétés tolérantes à la salinité. Nous utilisons aussi l'engrais chimique de manière raisonnée", a indiqué le technicien.

Sur la station de 25 hectares, six variétés sont cultivées, dont la BG 90, la WAR 77, la ROC 5 sur 5 hectares, ainsi que la TOX et le WAR 1 sur près d'un hectare, a-t-il ajouté.

Le repiquage est achevé et le second semis est en cours pour remplacer les plants morts, a-t-il précisé, soutenant que du tyracalco a été appliqué afin de favoriser la croissance, "ce qui repousser le sel".

Cette visite s'inscrit dans le cadre du Programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage (PCAE), financé par l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA).