Sénégal: Cheikh Bouh Sidy Mokhtar Kounta - 'L'éthique prophétique, une boussole face aux crises contemporaines'

Ndiassane — Le khalife général des Khadres, Cheikh Bouh Sidy Mokhtar Kounta, a invité, mardi, les fidèles musulmans à s'inspirer des enseignements du prophète Mohamed (PSL) et de l'héritage spirituel de Cheikh Bou Kounta pour mieux faire face aux crises contemporaines.

Dans un message lu par Serigne Abdourahmane Kounta, lors de la cérémonie officielle du Mawlid célébré à Ndiassane, foyer historique de la confrérie khadre au Sénégal, le khalife a déclaré que la sounna prophétique constitue un moyen de promotion de la solidarité, du savoir, de la responsabilité et de l'espérance permettant de relever les défis du monde actuel.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.

Le thème de cette édition du Gamou, à Ndiassane a porté sur "L'éthique prophétique face aux crises contemporaines", une invite à dépasser la seule dimension commémorative du Mawlid, pour en faire un moment de renouvellement de l'engagement envers la sunna du Prophète Mohamed (PSL), selon le khalife.

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"Nous ne commémorons pas seulement un événement historique, mais un tournant décisif pour l'humanité", a-t-il souligné dans son message, présentant la naissance du Prophète (PSL) comme "une miséricorde et une lumière qui dissipa les ténèbres de l'ignorance".

Le khalife a également fait remarquer que l'humanité est aujourd'hui confrontée à une combinaison inédite de défis, dont la crise climatique, les guerres prolongées, les famines et les dérives liées aux nouvelles technologies.

Face à cette situation, il a invité les fidèles à méditer la question suivante : "Qu'est-ce qui est juste quand tout vacille ?"

L'éthique prophétique, a dit le religieux, ne doit pas être considérée comme un simple héritage moral, mais en véritable méthode pour faire face aux crises actuelles, notamment à travers "le juste équilibre, la surabondance du bien et la responsabilité universelle".

Le message du patriarche de Ndiassane insiste sur la primauté de la préservation de la vie, de la protection de l'intellect et la sauvegarde de l'environnement.

"La Terre n'est pas un fief, mais un dépôt", a-t-il rappelé, invitant à considérer la responsabilité humaine à l'égard de la planète comme une exigence éthique.

L'héritage de Cheikh Bou Kounta mis en exergue

Le message du khalife a rendu hommage à Cheikh Bou Kounta, fondateur du foyer religieux de Ndiassane et figure majeure de la spiritualité soufie sénégalaise.

Selon le khalife, son enseignement permet d'établir un lien direct entre spiritualité et engagement social.

Le khalife a dans le même temps mis en avant trois enseignements majeurs, à savoir le devoir de nourrir l'être humain, la place centrale du savoir et la patience active fondée sur l'espérance.

Il a souligné l'importance que Cheikh Bou Kounta accordait à la lutte contre la faim et à la promotion de la solidarité, sans distinction de religion ou d'origine, évoquant les greniers communautaires qu'il avait institués à Ndiassane.

"La faim n'a pas de croyance", a dot le khalife dans son message, faisant de l'exigence de solidarité un principe particulièrement actuel dans un monde marqué par les crises alimentaires et les conflits.

Le deuxième enseignement a porté sur le savoir, un moyen de libération et d'émancipation. C'est ainsi qu'il a appelé à développer une maîtrise éthique des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, afin qu'elles demeurent au service de l'humain plutôt que de devenir des instruments de domination ou de recherche exclusive du profit.

Enfin, le khalife a mis l'accent sur la patience active, qui ne signifie ni résignation ni révolte aveugle, mais une capacité à agir dans l'épreuve, exhortant dans le même temps au travail de la terre, l'éducation des enfants et le renforcement des liens de solidarité.

Le message du khalife établit également plusieurs correspondances entre les principes de l'éthique prophétique et les problématiques contemporaines, évoquant notamment les enjeux liés à l'utilisation des algorithmes dans le domaine médical, aux engagements climatiques et à la prise en charge des traumatismes des réfugiés.

L'éthique prophétique, un "boussole pour le présent et le futur"

Pour le khalife général des Khadres, l'éthique prophétique, loin d'être un vestige du passé, peut contribuer à un changement de paradigme, à passer "du calcul égoïste vers la solidarité, de l'indifférence vers l'engagement, de la peur vers l'espérance".

Le message soulève également plusieurs interrogations liées à l'interprétation des crises, à la place de la technologie dans la prise de décision et au caractère universel de l'éthique prophétique.

Sur ce dernier point, l'héritage de Cheikh Bou Kounta est présenté comme l'illustration d'une spiritualité fondée sur l'ouverture, l'accueil et le service à l'être humain, indépendamment à son appartenance religieuse.

Le khalife général des Khadres a rappelé que le thème du Mawlid ne vise pas proposer des clés de lecture et des pistes de réflexion pour l'avenir.

Le religieux a en ce sens appelé les fidèles à redécouvrir, à travers l'héritage prophétique et l'enseignement de Cheikh Bou Kounta, une sagesse pouvant aider à explorer des pistes de solution, pour relever les grands défis de notre époque.

"À l'heure où les modèles dominants montrent leurs limites, l'éthique prophétique vivifiée par cet héritage ouest-africain, peut devenir cette boussole oubliée", a-t-il souligné dans son message, appelant à préserver ensemble "le vrai, le juste et l'humain".