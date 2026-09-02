Sénégal: Le gouvernement veut réduire de près de 30 % le prix de l'électricité, selon Cheikh Diba

Dakar — Le gouvernement va mener une réforme des subventions de l'énergie visant à protéger les ménages vulnérables et à réduire de près de 30 % le coût de l'électricité, a annoncé, mardi, à Dakar, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba.

"Il est impératif de passer progressivement d'une logique de soutien généralisé à un dispositif socialement et économiquement plus efficace. Notre objectif n'est pas d'abandonner la protection des populations, mais de bien la renforcer en orientant prioritairement l'intervention de l'État vers les ménages les plus vulnérables, les transports collectifs et les activités essentielles à la vie économique et sociale", a-t-il dit.

M. Diba donnait une conférence de presse, après que le gouvernement sénégalais et le Fonds monétaire international (FMI) ont déclaré être parvenus à un accord technique ouvrant la voie à la mise en oeuvre d'un programme économique et financier de 2,2 milliards de dollars américains (environ 1 240 milliards de francs CFA).

Il assure que le gouvernement travaille à "une réduction de près de 30 % du coût de l'énergie".

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Selon le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, la réforme envisagée, concernant les subventions destinées aux ménages, découle du constat d'une répartition inéquitable des dépenses sociales, dont une partie ne profite pas aux ayants droit.

"Notre système de subvention généralisée profite de manière disproportionnée aux plus gros consommateurs", qui ne sont pas la couche visée, a-t-il relevé.

"Il s'agira aussi de renforcer la compétitivité de notre économie"

Soixante-cinq pour cent de la subvention destinée aux ménages les plus vulnérables va aux 20 % des consommateurs les plus aisés, a signalé M. Diba, estimant que le gouvernement doit veiller à ce que les dépenses sociales destinées aux couches les plus démunies soient "socialement et économiquement plus efficaces".

Il ne s'agira pas de renoncer à la protection des ménages, a-t-il précisé.

D'après le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, la réforme de la subvention visant à réduire les dépenses d'électricité des ménages vulnérables va en même temps consister à renforcer le gas-to-power, le fait d'utiliser du gaz naturel pour produire de l'énergie électrique.

"Cette stratégie sera accélérée dans le but de fournir aux populations et aux industries une électricité qui va coûter moins cher. Il s'agira aussi de renforcer la compétitivité de notre économie", a-t-il promis.

Selon le ministre, les gains engendrés par la réforme des subventions seront destinés à des investissements productifs, à la protection sociale, à l'éducation, à la santé, etc.

Le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) ont déclaré, mardi, à Dakar, être parvenus à un accord technique ouvrant la voie à la mise en oeuvre d'un programme économique et financier de 2,2 milliards de dollars américains (environ 1 240 milliards de francs CFA).

Un programme économique et financier de 2,2 milliards de dollars

Le but du futur programme sera de redresser les finances publiques sénégalaises et de relancer l'économie du pays, selon M. Diba.

"Le Sénégal et le Fonds monétaire international ont conclu un accord technique ouvrant la voie à un programme économique et financier de 2,2 milliards de dollars destiné notamment à soutenir la relance de l'économie et une gestion plus rigoureuse des finances publiques" du pays, a-t-il annoncé.

"Les autorités sénégalaises et les services du FMI sont parvenus à un accord au niveau des services sur les principales politiques économiques qui pourraient sous-tendre un accord de trente-six mois au titre de la facilité élargie de crédit d'un montant d'environ 2,2 milliards de dollars", déclare le Fonds monétaire international dans un communiqué.

Des fonctionnaires de cette institution financière ont séjourné au Sénégal, sous la conduite de Mercedes Vera Martin, du mercredi 19 août au mardi 1er septembre.

Le but de leur séjour était de poursuivre les discussions en vue d'une convergence de vues avec les autorités du pays.

À la fin de leur mission, ils affirment avoir rencontré plusieurs personnalités sénégalaises, dont le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, et le premier président de la Cour des comptes, Abdoul Madjib Guèye.