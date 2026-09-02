Cameroun: Eko Eko - « J'enquêtais sur un coup d'état sur ordre de Paul Biya »

Eko Eko affirme avoir été arrêté le lendemain du dépôt à la Présidence d'un rapport sur un présumé coup d'État. Un face-à-face tendu avec l'enquêteur Otoulou au procès Martinez Zogo. (151 caractères)

Léopold Maxime Eko Eko, ancien patron de la DGRE, a révélé à la barre du Tribunal militaire qu'il menait, sur instruction du chef de l'État Paul Biya, une enquête confidentielle sur un présumé projet de coup d'État. Il affirme avoir été arrêté le lendemain du dépôt de son rapport à la Présidence.

26 janvier : injonction de rendre son rapport. 30 janvier : dépôt du rapport à la Présidence. 31 janvier : arrestation par la gendarmerie. Une chronologie qui donne le vertige. Et si l'affaire Martinez Zogo n'était que la partie émergée d'un iceberg politique ?

Un face-à-face sous haute tension

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L'audience de cross-examination dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo a pris une tournure particulièrement tendue entre Léopold Maxime Eko Eko, ancien Directeur général de la Recherche extérieure (DGRE), et le colonel Jean-Pierre Otoulou, ancien commandant de la légion de gendarmerie du Centre et acteur des premières investigations.

Interrogé par Eko Eko, le colonel Otoulou a reconnu avoir dirigé seul les premières opérations avant la mise en place de la commission d'enquête mixte. La défense s'est notamment attardée sur la géolocalisation de Martinez Zogo et sur le rôle supposé d'un agent de la DGRE qui aurait « forcé le système GTO » pour localiser le journaliste. À cette question, Otoulou a répondu : « Nous avions des pistes et nous avons fait ce que nous avons pu faire par rapport à nos recherches. »

L'audition contestée d'Eko Eko

Les conditions d'audition d'Eko Eko ont également donné lieu à un échange tendu. L'ancien patron de la DGRE affirme que le colonel Otoulou ne lui aurait posé aucune question, l'audition ayant été menée, selon lui, par le colonel Eloundou. « C'est vous qui le dites », lui a répondu Otoulou. Eko Eko a alors dénoncé ce qu'il qualifie d'« amnésie sélective légale », contestant ainsi la rigueur de certains actes de la première enquête.

La révélation : une enquête sur un coup d'État présumé

Mais c'est sur le terrain de la haute sécurité nationale que les déclarations d'Eko Eko ont donné une nouvelle dimension aux débats. L'ancien patron du renseignement extérieur affirme qu'au moment des faits, il conduisait, sur instruction du chef de l'État Paul Biya, une enquête confidentielle sur un présumé projet de coup d'État.

Il soutient avoir quitté ses fonctions opérationnelles pour rédiger un rapport consacré à cette affaire, rapport qu'il affirme avoir déposé à la Présidence de la République le 30 janvier. Le lendemain, 31 janvier, il était arrêté par la gendarmerie. Eko Eko présente cette proximité chronologique comme un élément important de sa défense.

Une guerre de clans autour de la succession

Eko Eko affirme avoir également évoqué, lors de ses auditions, une possible guerre de clans autour de la succession au sommet de l'État, dans laquelle il inscrit le meurtre de Martinez Zogo. Une déclaration qui place le drame dans un contexte politique beaucoup plus large que le simple assassinat d'un journaliste.

Les silences du colonel Otoulou

Interrogé sur certaines questions relatives à la hiérarchie institutionnelle, le colonel Otoulou s'est pour sa part limité à répondre : « Je n'ai pas de réponse à cette question ». Une réponse qui en dit long sur les limites de son témoignage.

Une chronologie qui interroge

Ces déclarations demeurent celles de l'accusé et devront être confrontées aux éléments du dossier et aux débats contradictoires. Mais la chronologie évoquée à la barre alimente désormais les interrogations :

26 janvier : une injonction aurait été donnée à Eko Eko de rendre son rapport.

30 janvier : il affirme l'avoir remis à la Présidence de la République.

31 janvier : il était arrêté.

Au-delà du crime, des questions d'État

Au-delà des divergences entre les deux hommes sur la conduite des premières investigations, ce face-à-face met donc en lumière des questions qui dépassent le seul cadre criminel : fonctionnement de la chaîne de commandement, exploitation des données de géolocalisation, conditions des auditions, rôle des services de renseignement et, surtout, existence alléguée d'une enquête sur un présumé projet de coup d'État.

Il appartient désormais au Tribunal militaire de départager les versions, d'apprécier la valeur des déclarations faites à la barre et de déterminer ce qui relève des faits établis, des zones d'ombre de l'enquête ou de la stratégie de défense.

Des indices qui ne font pas la preuve

Rappelons que, comme l'a souligné la défense lors des précédentes audiences, la distinction entre indice et preuve est centrale dans ce procès. Si le colonel Otoulou s'appuie sur un faisceau d'indices, la défense d'Eko Eko conteste l'existence d'éléments matériels établissant que leur client aurait ordonné ou facilité l'opération contre Martinez Zogo.

L'accusé demeure présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été définitivement établie par la juridiction compétente.