Cameroun: Le major du bac c 2026 est d'Édéa

Happy Kouamou Niels Claudy, élève au lycée bilingue d'Édéa, est le major du baccalauréat C 2026 avec 18,39/20. Portrait d'un prodige de l'enseignement public.

Avec une moyenne exceptionnelle de 18,39/20 au baccalauréat C, Happy Kouamou Niels Claudy, élève au lycée bilingue d'Édéa, est sacré meilleur candidat du Cameroun toutes séries confondues. Déjà major au BEPC en 2024, il incarne la réussite de l'enseignement public.

18,39 sur 20. Une note qui le place au sommet de tout un pays. Happy Kouamou Niels Claudy n'a pas seulement réussi son baccalauréat : il l'a survolé. Et ce n'est pas la première fois.

Un parcours d'excellence depuis le BEPC

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Happy Kouamou Niels Claudy n'est pas un inconnu dans le monde de l'excellence scolaire. En 2024, il était déjà sorti premier au BEPC bilingue de la région du Littoral avec une moyenne de 15,81/20. Deux ans plus tard, il réitère l'exploit, mais cette fois à l'échelle nationale.

Élève en terminale C (mathématiques et physique) au lycée bilingue d'Édéa, il a obtenu une moyenne de 18,39/20 au baccalauréat général. Une performance qui fait de lui le meilleur des meilleurs de l'édition 2026, toutes séries confondues.

L'école publique à l'honneur

Dans un pays où l'enseignement public est souvent décrié manque de moyens, classes surchargées, grèves à répétition la performance de Happy Kouamou est un véritable signal d'espoir. Elle prouve que l'excellence est possible dans le système public, à condition de bénéficier d'un encadrement de qualité et d'un engagement personnel hors du commun.

Le lycée bilingue d'Édéa, établissement public, peut s'enorgueillir d'avoir formé le major national du baccalauréat 2026. Un honneur pour la ville d'Édéa, située dans le département de la Sanaga-Maritime, région du Littoral.

Une consécration en grande pompe à Édéa

Le samedi 29 août 2026, Happy Kouamou a été honoré lors des Journées de l'Excellence en Sanaga-Maritime, organisées par la Fondation La Main Tendue. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade de la préfecture d'Édéa, en présence de nombreuses personnalités.

Parmi elles : Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe, ministre des Transports et président-fondateur de la Fondation La Main Tendue, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du Littoral, ainsi que des élites et forces vives du département.

En tant que meilleur des meilleurs du baccalauréat du département, Happy Kouamou a reçu un chèque de 100 000 FCFA et une bourse d'études de 200 000 FCFA, qu'il percevra jusqu'à son insertion socioprofessionnelle. Selon d'autres sources, il aurait également reçu 300 000 FCFA en bourse d'études, ainsi qu'un million de FCFA de la part de l'association La Main Tendue pour la poursuite de ses études.

Un rêve : l'École polytechnique de Yaoundé

Le jeune prodige ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son rêve est clair : intégrer l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Un établissement prestigieux qui forme les ingénieurs et scientifiques de demain.

Avec un tel parcours et une telle moyenne, Happy Kouamou a toutes les chances d'y parvenir. Son histoire est celle d'un jeune Camerounais qui, par le travail et la discipline, a su tirer son épingle du jeu dans un système éducatif souvent hostile.

L'appel à la persévérance

Lors de la cérémonie, la présidente exécutive de la Fondation La Main Tendue, Lydienne Ngalle Bibehe, a adressé un message fort aux bénéficiaires : la discipline pour des résultats futurs de qualité. Elle les a exhortés à la persévérance, leur rappelant qu'aucun enfant ne doit rester sur le bord du chemin.

Le ministre Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe a également félicité les lauréats, les encourageant à maintenir le cap de l'excellence pour assurer la relève de la crème intellectuelle en Sanaga-Maritime.

Une tradition d'excellence en Sanaga-Maritime

Les Journées de l'Excellence en Sanaga-Maritime sont devenues une tradition. Chaque année, à la fin des vacances, la Fondation La Main Tendue réunit la communauté éducative pour encourager les élèves les plus méritants.

Cette année, plus de 700 apprenants, du primaire au supérieur, ont été primés. Des kits scolaires, du matériel didactique et des accompagnements financiers ont été distribués. La cérémonie a également permis de récompenser les meilleurs élèves par arrondissement avec des chèques de 50 000 FCFA.

Un symbole pour toute une génération

Happy Kouamou Niels Claudy incarne bien plus qu'une réussite individuelle. Il est le symbole d'une jeunesse camerounaise qui refuse de baisser les bras, qui croit en l'école publique et qui prouve que l'excellence n'a pas de classe sociale.

Son parcours du BEPC au baccalauréat, en passant par un lycée public d'une ville moyenne est une leçon d'humilité et de détermination. Il montre que, même sans les moyens des établissements privés les plus huppés, il est possible de briller.

Le "Major des majors" a survolé le baccalauréat national toutes disciplines confondues. Et il ne compte pas s'arrêter là.