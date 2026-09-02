Burkina Faso: Initiative Faso Mêbo du Nazinon - L'ancien ministre Modeste Yerbanga apporte 20 tonnes de ciment

1 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Noufou Sawadago

L'Initiative présidentielle Faso Mêbo du Nazinon a reçu, vendredi 28 août 2026, à Manga, 20 tonnes de ciment offertes par l'ancien ministre des Ressources animales et halieutiques, Modeste Yerbanga. Le don, d'une valeur d'environ 2 millions 500 milles F CFA, a été réceptionné par la gouverneure de la région, Yvette Nacoulma.

L'initiative présidentielle Faso Mêbo de Manga bénéficie d'un nouvel appui. En effet, l'ancien ministre des Ressources animales et halieutiques, Modeste Yerbanga, a remis, vendredi 28 août 2026, 20 tonnes de ciment, d'une valeur d'environ 2 millions 500 milles F CFA, au profit de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Selon l'ancien ministre Yerbanga, le développement du pays est l'affaire de tout le monde. Il a rappelé que l'initiative Faso Mêbo, lancée par le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, est une action louable qui a eu l'adhésion de l'ensemble de la population du Burkina Faso.

A son avis, elle représente plus qu'une initiative de développement des infrastructures. « Elle est un symbole de solidarité, de fraternité, de patriotisme et de développement collectif », a-t-il soutenu. Le donateur a également indiqué qu'en tant que fils de la région du Nazinon, il ne pouvait pas rester en marge de cette belle initiative.

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« Nous avons reçu, au-delà du chef de l'Etat, l'appel des autorités régionales et du chef de canton de Manga de contribuer à Faso Mêbo », a précisé Modeste Yerbanga avant de lancer un appel à ses concitoyens d'apporter leur contribution à l'Initiative présidentielle afin d'améliorer le cadre de vie des populations.

A l'issue de la remise, la gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma, tout en saluant le geste, a exprimé sa gratitude au donateur pour sa contribution à l'opérationnalisation de Faso Mêbo dans la région. Elle a souhaité que cette chaîne de solidarité que l'on voit à l'oeuvre depuis l'annonce de Faso Mêbo puisse se poursuivre.

« Que l'initiative se renforce dans notre région et qu'ensemble nous puissions travailler à la construction du Nazinon et partant, du Burkina Faso », a formulé la gouverneure Nacoulma. La remise a pris fin par un démoulage des pavés sur le site de Faso Mêbo.

En rappel, l'Initiative présidentielle Faso Mêbo a été lancée dans la cité de l'Epervier, le 29 juillet dernier.

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