Afrique de l'Ouest: Embellissement des villes - La jeunesse de l'AES fait oeuvre utile au monument des Héros nationaux

En marge du forum confédéral de la jeunesse et du volontariat de l'Alliance des Etats du Sahel, les jeunes du Niger, du Mali et du Burkina ont participé à une activité citoyenne d'embellissement du monument des Héros nationaux, samedi 29 août 2026, à Ouaga 2000.

Les jeunes de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel ont traduit leur engagement à contribuer à l'embellissement des villes des pays membres. En effet, présents à Ouagadougou dans le cadre du forum confédéral de la jeunesse et du volontariat de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) ils ont peint les piliers, aux couleurs rouge et blanche, tout autour du monument des Héros nationaux, à Ouaga 2000. Cette activité qui a eu lieu, samedi 29 août 2026, dans la capitale burkinabè, a mobilisé en plus des jeunes de l'espace confédéral, ceux de pays amis, notamment, le Tchad et le Togo.

A travers cette action les jeunes ont traduit leur volonté de contribuer à l'embellissement et à la propreté de leur cadre de vie, selon leurs responsables. Ils ont réaffirmé également leur attachement aux valeurs et idéaux des pays de l'AES. Wendyam Sana, représentante du Burkina ayant pris part à cette activité a confié qu'il s'est agi non seulement pour la jeunesse de l'AES de rendre hommage aux martyrs, mais aussi de renforcer les liens de cohésion sociale. « Nous avons besoin de nous unir pour montrer aux autres que nos pays sont vivables », a-t-elle affirmé. Sayoubou Sidna Mohamed et Boubacar Traoré, respectivement des représentants du Niger et du Mali, ont également loué l'action qu'ils qualifient de civique et patriotique.

« Une fois de retour au pays, nous comptons mener ces genres d'initiatives », a promis Sayoubou Sidna Mohamed.

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Les ministres chargés de la Jeunesse de l'espace AES ont encouragé les jeunes à poursuivre cette dynamique visant à embellir leur cadre de vie et participer à l'édification des Etats. Pour la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Djouma Lydie Annick Pikbougoum, au-delà des conférences et panels, se retrouver dans un endroit aussi symbolique qu'emblématique comme le monument des Héros nationaux est une oeuvre de citoyenneté continue et doit être portée aux delà des actes ponctuels.

Elle a souhaité que ces jeunes puissent à leur retour motiver leurs camarades à travers des oeuvres de patriotisme vis-à-vis de leurs Etats. Les ministres chargés de la Jeunesse du Niger, Sidi Mohamed Almahmoud et du Mali, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba ont invité les jeunes à s'adonner à l'embellissement des carrefours et rues des pays de l'AES surtout en ces moments charnières où la jeunesse fait la fierté et est mise en avant dans les politiques.

Pour eux, pour avoir un peuple uni, il faut disposer d'une jeunesse engagée.

« C'est là un signal fort de rassembler les jeunes mettant leurs mains à la pâte dans l'embellissement de la ville de Ouagadougou », a confié le ministre malien chargé de la Jeunesse. Entonnant l'hymne de l'AES, les jeunes volontaires de l'Alliance des Etats du Sahel et pays amis ont quitté le monument avec un sentiment de satisfaction tout en s'engageant à cultiver davantage les valeurs de citoyenneté et de civisme.