Congo-Brazzaville: Environnement - Lancement du plan d'actions national pour la biodiversité

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a ouvert à Brazzaville les travaux de l'atelier national destiné à promouvoir et sensibiliser à la stratégie et au plan d'actions national pour la biodiversité (SPANB) 2025-2030. Ce projet vise à renforcer la structuration de la vision stratégique du Congo en matière de biodiversité.

Dans un contexte environnemental où la dégradation de la biodiversité se fait sentir, le Congo a conçu, validé et publié la Stratégie ainsi que le Plan d'actions national pour la biodiversité 2025-2030.

L'objectif est de garantir une cohérence nationale dans la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité; d'intégrer cette dernière dans les politiques sectorielles, telles que l'agriculture, les industries minières, l'énergie, l'eau, les infrastructures, et l'aménagement du territoire; de mobiliser tous les acteurs nationaux et locaux; et de renforcer les cadres juridiques et institutionnels.

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Le WWF, partenaire du Congo dans ce projet, se réjouit d'accompagner le pays dans cette démarche pour une conservation efficace et inclusive. Le représentant du WWF Congo, Eugene Chia, a insisté sur l'importance du travail collaboratif pour protéger la biodiversité. Il a souligné que la biodiversité ne constitue pas seulement un patrimoine à protéger, mais aussi un capital naturel à préserver, valoriser durablement, et transmettre aux générations futures. En unissant leurs efforts aujourd'hui, ils construisent le Congo de demain, où conservation de la nature et développement économique progressent ensemble.

L'Union européenne, représentée par l'ambassadrice Anne Marchal lors de cette cérémonie, soutient également le Congo dans ce projet. Au cours de cet atelier de trois jours, les participants ont échangé notamment sur des questions de gouvernance, de financement de la biodiversité et de conservation des écosystèmes.

La ministre a rappelé aux participants l'importance de s'engager pleinement pour assurer le succès de ce projet. Elle a déclaré que l'atelier marque la première étape d'un vaste processus de sensibilisation qui s'étendra aux quatorze autres départements du pays. Ce moment est considéré comme fondateur, car il affirme collectivement que la SPANB 2025-2030 n'est pas simplement un document technique destiné aux experts, mais un outil essentiel pour planifier un développement durable et résilient.

C'est un engagement partagé, un contrat social et écologique entre l'État, les citoyens et les générations futures, a-t-elle argumenté. Signalons qu'à l'issue de cet atelier, une feuille de route devrait être adoptée.