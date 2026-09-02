Burkina Faso: Entretien routier à Saaba - Le ministre de la Construction de la Patrie encourage les équipes mobilisées

Soixante-douze (72) heures après la remise officielle du lot d'équipements de génie civil octroyé par le Japon, les nouvelles machines étaient déjà en pleine action dans la commune de Saaba, à la sortie Est de la capitale.

Pour s'assurer de l'effectivité des travaux et apporter ses encouragements aux équipes techniques engagées sur le terrain, le ministre de la construction de la patrie, le camarade Mikaïlou SIDIBÉ, s'est rendu dans la matinée du mardi 1er septembre 2026, sur le chantier pour une visite d'inspection.

Sur le terrain, les engins flambants neufs s'activent pour transformer cet itinéraire stratégique à travers la mise en forme de la plateforme pour une assise solide de la voie et la mise en oeuvre d'une couche de chaussée en matériaux latéritiques, assurant un roulement fluide et durable.

Sur un linéaire d'un km, le nivellement, le terrassement sont terminés et l'équipe vient d'entamer la dernière étape de la couche de forme.

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Pour le ministre, il s'agit d'un premier test d'intervention pour un rodage des équipements reçus en attendant plusieurs autres interventions de ce type.

Il a encouragé les équipes déployées sur le terrain et les a invitées à rester mobilisées pour les projets à venir. Il a salué la résilience des riverains et rassuré de la disponibilité du ministère à accompagner les populations en fonction des moyens d'intervention disponibles.

Les usagers de cet axe jusqu'alors confrontés aux dégradations de la voie, ont à travers la voix du PDS, le camarade Adolphe Athanase THIOMBIANO exprimé leur soulagement face à la rapidité d'exécution des travaux.

Cette intervention rapide permettra de désenclaver la zone à forte densité estudiantine et résidentielle, tout en concrétisant l'engagement du gouvernement au développement d'infrastructures de qualité.