Sénégal: Déclaration de fin de mission du FMI au apays - Les marchés deviennent nerveux

La nervosité gagne les marchés obligataires sénégalais. A quelques heures de la publication attendue d'une déclaration du Fonds monétaire international (FMI) au terme de sa mission à Dakar, les obligations internationales du Sénégal se sont nettement repliées. Le mouvement est particulièrement marqué sur le titre arrivant à échéance en 2028, dont le prix a fortement chuté.

Le mécanisme est classique. Lorsque le prix d'une obligation existante diminue, son rendement augmente mécaniquement. Pour un État qui souhaite emprunter à nouveau, cela constitue un signal défavorable : les investisseurs réclament une rémunération supérieure pour accepter son risque de crédit.

Dans la perspective de la publication attendue d'une déclaration du Fonds monétaire international (FMI) au terme de sa mission (du 19 août au 1er septembre 2026) à Dakar, les obligations sénégalaises se négocient actuellement entre 50 et 70 centimes pour un euro/dollar de nominal, un niveau typique des dettes en détresse. Les taux sur ces instruments sont passés de 4 % à plus de 12 % en quelques années.

L'obligation sénégalaise arrivant à échéance en 2028 aurait perdu 14,6 cents sur son prix, selon Tradeweb.

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Cela ne signifie pas que l'État sénégalais a perdu 14,6 centimes sur chaque euro de dette, mais que le prix de marché du titre a chuté de 14,6 points de prix pour 100 de valeur nominale, ce qui est une baisse considérable pour une obligation souveraine.

Cette baisse de 14,6 cents sur l'obligation 2028 s'inscrit dans une tendance de fond : fin 2025, une mission FMI sans accord avait déjà fait chuter les eurobonds de plus de 5 % en une séance (8 novembre 2025), puis de 4,3 % le 10 novembre.

La baisse ne se limite pas à cette obligation. Quatre autres titres internationaux sénégalais (trois libellés en dollars et un en euros) reculent également de plus d'un point. Une évolution qui traduit moins une anticipation certaine d'une mauvaise nouvelle qu'une hausse de la prime de risque exigée par les investisseurs à l'approche d'un rendez-vous décisif avec le FMI.

Le fait que quatre autres obligations internationales baissent également, dont trois en dollars, montre que le mouvement ne concerne probablement pas uniquement une obligation particulière. Le marché réévalue plus largement le risque sénégalais.

La baisse des obligations du 1er septembre 2026 est le reflet d'une attente tendue autour de la déclaration de Mercedes Vera Martin. Le Sénégal a honoré son échéance de mars 2026 (485 M), mais le mur de la dette reste massif (1,1Md d'eurobonds 2026-2028), la dette publique excède environ 120 % du PIB, et la reprise d'un programme FMI est la clé pour débloquer les financements concessionnels et éviter une restructuration coûteuse.

La question n'est plus simplement celle du niveau de dette. Elle porte désormais sur la capacité de l'État à restaurer une trajectoire budgétaire suffisamment crédible pour refinancer cette dette dans des conditions soutenables

Les échéances de dette à venir

Le Sénégal fait face à un pic de remboursements entre 2026 et 2028 : 13 mars 2026 : échéance de 333,3 millions d'euros (219 milliards FCFA) sur des eurobonds émis en 2018, pour un total principal + intérêts de 485 millions de dollars. Le pays l'a honorée.

Sur la période 2026-2028 : environ 1,1 milliard de dollars d'eurobonds à rembourser, dont un tiers dès 2026.

L'obligation sénégalaise à échéance 2028 est particulièrement révélatrice de la tension.

Un investisseur qui détient un titre arrivant bientôt à maturité ne s'intéresse pas uniquement aux intérêts qu'il percevra. Il cherche également à déterminer comment l'État remboursera le principal à l'échéance.

Pour l'Etat sénégalais, trois leviers sont envisageables : utiliser ses recettes et ses réserves de trésorerie, mobiliser des financements concessionnels ou institutionnels, ou encore retourner sur les marchés internationaux.

C'est précisément sur ce troisième canal que la hausse des rendements devient problématique.

Plus le rendement exigé par les investisseurs est élevé, plus le coût d'un nouvel emprunt augmente. Une détérioration durable des conditions de marché peut ainsi créer un cercle vicieux : risque perçu plus élevé → prix des obligations plus faible → rendements plus élevés → coût de refinancement accru → pression supplémentaire sur les finances publiques.

C'est pourquoi les mouvements du marché obligataire constituent aujourd'hui un indicateur aussi important que les déclarations officielles.

Reprofilage vs restructuration

Deux scénarios structurants sont débattus : La restructuration : impliquerait une décote sur le principal (haircut), à l'image du Ghana (37 % de haircut). Cela signifierait des pertes imposées aux créanciers, une contamination des bilans bancaires régionaux et une fermeture des marchés internationaux pour 5 à 10 ans.

Quant au reprofilage, il consiste à un allongement des maturités sur 10-15 ans avec 3-4 ans de grâce, sans décote sur le principal, en réorientant la dette commerciale vers des financements concessionnels. C'est l'option privilégiée par les analystes pour éviter un défaut de paiement.

Le sujet le plus sensible reste celui de la soutenabilité de la dette.

Une restructuration ne découle pas automatiquement d'un niveau d'endettement élevé. Elle devient pertinente lorsque la combinaison du stock de dette, des intérêts, des échéances et des capacités de financement fait apparaître un risque que l'État ne puisse plus honorer ses engagements dans les conditions prévues.

Pour le Sénégal, la question est particulièrement délicate parce que le pays doit simultanément réduire ses déficits, financer ses dépenses prioritaires et assurer le service d'une dette dont le montant a été réévalué.

Une restructuration de dette souveraine aurait des conséquences considérables : pertes potentielles pour les créanciers, accès plus difficile aux marchés et renchérissement durable du financement futur. Mais la chute actuelle des obligations ne permet pas, à elle seule, de conclure qu'une restructuration est imminente. Elle indique plutôt que les investisseurs accordent désormais une valeur élevée au risque de crédit sénégalais et attendent des éléments tangibles permettant de le réévaluer.

Quel impact sur le budget de l'État ?

C'est là que la question devient directement politique.

Si les taux auxquels le Sénégal peut emprunter restent élevés, une part croissante des ressources publiques doit être consacrée au paiement des intérêts. Chaque franc consacré au service de la dette est un franc qui ne peut pas être utilisé pour les infrastructures, les services publics ou les investissements.

Le gouvernement se retrouve confronté à un arbitrage difficile : réduire rapidement le déficit au risque de freiner l'activité, ou maintenir davantage de dépenses au risque de retarder le retour de la confiance financière.

Un nouvel accord avec le FMI doit précisément contribuer à résoudre cette équation en fournissant un cadre macroéconomique crédible et, potentiellement, des ressources financières à des conditions plus favorables que celles accessibles sur les marchés.

Ce que les investisseurs attendent

La déclaration attendue du FMI revêt ainsi une portée qui dépasse largement la question d'un éventuel décaissement.

Pour les investisseurs, le Fonds joue aussi le rôle d'un tiers de confiance. Une appréciation positive de la trajectoire budgétaire, accompagnée d'un programme crédible, pourrait contribuer à réduire la prime de risque du Sénégal.

À l'inverse, des divergences persistantes sur les hypothèses budgétaires, la trajectoire de dette ou les réformes à mettre en oeuvre pourraient maintenir la pression sur les titres sénégalais.

Il faut toutefois se garder d'une lecture mécanique du marché : une baisse des obligations avant la déclaration du FMI ne constitue pas une preuve que l'institution va délivrer un verdict négatif.

Les investisseurs peuvent simplement réduire leur exposition avant un événement susceptible de provoquer une forte variation des prix. Le phénomène relève alors autant de la gestion du risque que d'une conviction sur le contenu de la déclaration.

Au-delà des formules diplomatiques employées par le FMI, les marchés chercheront plusieurs éléments précis.

Premièrement : la reconnaissance d'une trajectoire crédible de réduction du déficit; ensuite la manière dont le gouvernement compte traiter le stock de dette et les passifs révélés; les hypothèses retenues pour la croissance et les recettes publiques; la capacité du Sénégal à couvrir ses besoins de financement à court et moyen terme ; enfin le calendrier concret d'un éventuel nouveau programme du FMI.

C'est ce dernier point qui pourrait être déterminant pour les obligations. Les marchés ne réagissent pas seulement à la perspective d'un accord ; ils réagissent à sa crédibilité, son calendrier et à la taille des ressources qu'il pourrait effectivement mobiliser.

Et le franc CFA ?

La situation est différente sur le marché des changes.

Les obligations internationales sénégalaises sont principalement libellées en euros et en dollars, tandis que le Sénégal appartient à l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dont la monnaie commune, le franc CFA, est arrimée à l'euro.

Une dégradation de la perception du risque souverain sénégalais ne provoque donc pas mécaniquement une dépréciation du franc CFA comme elle pourrait provoquer celle d'une monnaie flottante.

Le risque se manifeste plutôt indirectement : pression sur les finances publiques, capacité d'accès aux devises, conditions de financement extérieur et, plus largement, contraintes pesant sur les équilibres financiers de l'UEMOA.

Autrement dit, le problème sénégalais est aujourd'hui davantage un problème de solvabilité et de liquidité publiques qu'un problème de change.

Le signal envoyé par les obligations

La forte baisse observée sur le marché doit donc être interprétée comme un vote de prudence, plutôt que comme un verdict.

Le marché attend désormais de savoir si Dakar peut transformer ses engagements d'assainissement budgétaire en une trajectoire suffisamment convaincante pour restaurer l'accès normal au financement.

Le titre 2028 est à cet égard particulièrement symbolique. Son échéance rappelle une réalité simple : le Sénégal ne doit pas seulement convaincre le FMI et les investisseurs de sa capacité à réduire son déficit. Il doit également démontrer qu'il pourra refinancer ou rembourser ses échéances dans un environnement où le coût du capital reste élevé.

La déclaration du FMI sera donc scrutée à l'aune d'une question fondamentale : le Sénégal est-il en train de sortir de sa crise de financement, ou ne fait-il que gagner du temps avant une nouvelle phase de tension ?

Pour les marchés, la réponse ne se trouvera pas dans une seule phrase du FMI. Elle se mesurera dans les prochains jours à travers les rendements obligataires, puis dans les prochains mois à travers la capacité effective du Sénégal à mobiliser des financements et à tenir sa trajectoire budgétaire.

C'est cette seconde étape qui permettra de distinguer un simple épisode de volatilité d'un véritable tournant dans la crise de la dette sénégalaise.